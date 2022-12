Kimberley Hoefnagel

Max Verstappen is het niet eens met de uitspraken van Charles Leclerc over het kampioenschap van 2022. Leclerc stelde dat hij het kampioenschap pas rond de Grand Prix van België echt verloren had, maar volgens Verstappen was dat twee races daarvoor al het geval.

Het team van Ferrari begon vol goede moed aan het Formule 1-seizoen van 2022. Een paar races lang leek de Scuderia ook daadwerkelijk een grote rol te gaan spelen in de titelstrijd, maar de vreugde was van korte duur. Verstappen en Red Bull Racing wisten hun voorsprong al snel flink uit te breiden, waarna het wel duidelijk was dat de wereldtitels richting Milton Keynes gingen. Leclerc heeft de afgelopen periode al meermaals aangegeven dat hij zelf pas tijdens de Grand Prix op Spa-Francorchamps echt het gevoel had dat hij het wereldkampioenschap verloren had. Verstappen denkt echter dat Ferrari het kampioenschap toen al lang en breed verloren had.

"Ik denk dat dat in Frankrijk al het geval was", reageert Verstappen tegenover RacingNews365. Dat is dus twee races eerder dan Leclerc aangaf. Na het desbetreffende raceweekend in Frankrijk, had Verstappen al een voorsprong van 63 punten op de Monegask. "Met die achterstand in punten was het al heel moeilijk om terug te komen. Zelfs als ik enkel nog tweede of derde was geworden, dan was het alsnog heel erg lastig voor Ferrari om alle races te winnen", zo stelt de Nederlander.

Makkelijker gezegd dan gedaan

Hoewel veel mensen er op dat moment al van overtuigd waren dat Verstappen er met de wereldtitel vandoor zou gaan, had Ferrari er op dat moment nog vertrouwen in. Zo benadrukt ook Verstappen. "Ferrari riep na die race in Frankrijk nog 'we zien niet in waarom we de laatste tien races niet allemaal kunnen winnen'" Dat was volgens de tweevoudig wereldkampioen echter makkelijker gezegd dan gedaan. "Het is ontzettend moeilijk om dat te bewerkstelligen, want zelfs als je over de snelste auto beschikt, mag je geen enkele fout maken."