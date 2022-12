Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 3 december 2022 19:39

Max Verstappen is samen met Team Redline vierde geworden tijdens de virtuele 500 mijl van Sebring in de LMP2-klasse. Dankzij een late inhaalactie vanuit het team van Mercedes greep het team van de Nederlander net naast het podium

Dit weekend was het alweer tijd voor de vierde ronde van de Virtual Le Mans Series. Ditmaal stond de virtuele 500 mijl van Sebring op de planning. Verstappen mocht virtueel plaatsnemen in de bolide met startnummer 1, die hij deelde met teamgenoten Jeffrey Rietveld en Maximilian Benecke. Tijdens deze vier uur durende race werden er in totaal zo'n 134 ronden afgewerkt.

Team Redline mocht de race aftrappen vanaf de tweede startplek, maar kwam direct de twee auto's van Porsche Coanda tegen. Hoewel het team van Verstappen de rest van de race redelijk in de buurt van de Porsches kon blijven, kon het uiteindelijk niet echt meevechten om de overwinning. Het team leek dan ook af te stevenen op de derde stek. In de slotfase van de race kreeg Team Redline echter plotseling bezoek van de AMG Team Petronas Esports-wagen met startnummer 63. James Baldwin, die op dat moment in de Mercedes zat, wist zes ronden voor het einde een succesvolle inhaalactie in te zetten bij Verstappen, en zo de derde plek over te nemen. Hierdoor moest het team van de Nederlander genoegen nemen met de vierde plek.

Team Redline leid momenteel het klassement van het LMP2-kampioenschap met 78 punten. Floyd Vanwall-Burst volgt met 60 punten op de tweede plek. Het seizoen wordt op 14 januari 2023 afgesloten met de virtuele 24 uur van Le Mans.

De hele race kun je hieronder terugkijken.