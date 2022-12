Verstappen spreekt Leclerc tegen, Williams wint grote rechtszaak | GPFans Recap

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 3 december 2022 21:45 - Laatste update: 22:00

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Max Verstappen, die het niet eens is met uitspraken van Charles Leclerc over de titelstrijd in 2022. De Nederlander is namelijk van mening dat de titelstrijd al veel eerder beslist was dan Leclerc denkt. Daarnaast heeft het team van Williams een belangrijke rechtszaak gewonnen van voormalig sponsor ROKiT en heeft Zak Brown zich nogmaals kritisch uitgelaten over Red Bull Racing. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen spreekt Leclerc tegen: 'Dan was het alsnog heel erg lastig geweest voor Ferrari'

Charles Leclerc heeft de afgelopen periode herhaaldelijk gezegd dat hij zelf pas tijdens de Grand Prix van België echt het gevoel had dat hij het wereldkampioenschap verloren had, maar volgens Verstappen was dit twee races daarvoor al zo. "Ik denk dat dat in Frankrijk al het geval was", reageerde Verstappen tegenover RacingNews365. "Met die achterstand in punten was het al heel moeilijk om terug te komen. Zelfs als ik enkel nog tweede of derde was geworden, dan was het alsnog heel erg lastig voor Ferrari om alle races te winnen", zo stelt de Nederlander. Het hele verhaal lezen? Klik hier

De la Rosa liep stoeltje naast Hamilton mis: "Jonger betekent niet sneller"

Pedro de la Rosa was twee decennia geleden jarenlang testrijder bij McLaren. Hij was één van de kanshebbers op het stoeltje naast Lewis Hamilton voor 2008, nadat zijn landgenoot Fernando Alonso was uitgevallen met het team. Volgens hem zat zijn leeftijd hem echter in de weg. "Misschien was het niet heel duidelijk, maar van wat ze mij vertelden, maakte ik zeker een kans," vertelde De la Rosa aan Motorsport.com . Uiteindelijk koos het Britse team voor Heikki Kovalainen die slechts één race wist te winnen in twee seizoenen. "Ik was het absoluut niet eens [met die beslissing], maar het is jouw mening tegen die van andere mensen. Op een bepaalde manier hebben ze een punt. Soms denken we dat een jongere coureur zal ontwikkelen en verbeteren door de jaren heen, maar sommigen worden gewoon niet beter." Het hele verhaal lezen? Klik hier

Williams wint rechtszaak en krijgt 30 miljoen euro van voormalige sponsor ROKiT

Williams heeft de rechtszaak tegen voormalig sponsor ROKiT gewonnen. ROKiT had oorspronkelijk een driejarige deal gesloten met Williams, maar besloot zich aan het einde van het eerste seizoen alweer terug te trekken. Nadat Williams het beloofde sponsorgeld niet had ontvangen, was het genoodzaakt om de ROKiT-stickers van de bolides te halen. Inmiddels heeft de Britse renstal de rechtszaak gewonnen, waardoor de voormalig sponsor nu 26,2 miljoen Britse pond moet overmaken, wat gelijk staat aan iets meer dan 30,6 miljoen euro. Het hele verhaal lezen? Klik hier

Hamilton over gevecht met Verstappen: "Ik moet me aanpassen"

Lewis Hamilton verwacht in de toekomst meer akkefietjes tussen hem en Max Verstappen, zeker als hij volgend jaar het gevecht weer aan kan gaan met de Nederlander. "Waarschijnlijk wel, ja," antwoordde Hamilton bij de Britse tv-zender Sky Sports op de vraag of hij nog meer controversiële momenten met Verstappen verwacht. "Ik denk dat ik me moet aanpassen. Je hebt het gezien in de afgelopen jaren dat ik probeer contact te vermijden in die scenario's. We zullen vast groeien en hopelijk verbeteren, zodat we niet weer zulke momenten als in de race [in São Paulo] meemaken, maar ik zou er niet op rekenen." Het hele verhaal lezen? Klik hier

Zak Brown houdt voet bij stuk: 'Red Bull heeft valsgespeeld'

Zak Brown is er nog steeds van overtuigd dat Red Bull Racing illegaal heeft gehandeld door het budgetplafond te overschrijden. De topman van McLaren schreef twee maanden geleden een brief aan de FIA om voor een flinke straf te pleiten en hij is nog altijd blij dat hij dat heeft gedaan. "Ik sta achter de brief," vertelde Brown aan de media. "Ik denk dat als je de regels overtreedt, of het nou op technisch of financieel vlak is, dan zijn er verschillende manieren waarop je het kan karakteriseren. Ik weet dat [valsspelen] nogal een sterk woord is, maar ik zie geen verschil tussen het budgetplafond overschrijden en een te lage rijhoogte hebben of iets dergelijks." Het hele verhaal lezen? Klik hier