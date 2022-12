Vincent Bruins

Zaterdag 3 december 2022 14:39

Zak Brown is er nog steeds van overtuigd dat Red Bull Racing zeer onjuist heeft gehandeld door het budgetplafond te overschrijden. Hij schreef twee maanden geleden een brief aan de FIA om voor een flinke straf te pleiten en de McLaren-teambaas is blij dat hij dat heeft gedaan.

Red Bull ging in het seizoen van 2021 over de budgetcap heen. Het Oostenrijkse team ging met minder dan 5% over de limiet. Dat werd na de Grand Prix van Japan van dit jaar, waarin Max Verstappen zijn tweede wereldtitel verzekerde, bekend. De FIA besloot dat de gepaste straf een boete was van zeven miljoen euro naast een vermindering in het aantal uren dat Red Bull mag spenderen in de windtunnel.

Brief

"Ik sta achter de brief," vertelde Brown aan de media. "Ik denk dat als je de regels overtreedt, of het nou op technisch of financieel vlak is, dan zijn er verschillende manieren waarop je het kan karakteriseren. Ik weet dat [valsspelen] nogal een sterk woord is, maar ik zie geen verschil tussen het budgetplafond overschrijden en een te lage rijhoogte hebben of iets dergelijks."

Marko

Dr. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, liet vorige week weten dat de straf die het team krijgt, al een zware is: "Ik ben het eens met Christian Horner, die sprak van een 'draconische straf' en schat dat we twee tot vijf tienden per ronde verliezen. De sleutel zal zijn om nog efficiënter te werken om het nadeel te compenseren." Horner denkt niet dat zijn team in 2022 in gevaar is gekomen met de budgetcap.