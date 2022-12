Brian Van Hinthum

Donderdag 1 december 2022 16:07

De geruchten die de kop opstaken rondom het potentieel moedwillig crashen van Sergio Pérez tijdens de Grand Prix van Monaco hebben het nodige teweeg gebracht. McLaren-CEO Zak Brown opteert voor een verandering in de regels om acties als deze in de toekomst te voorkomen.

Een veel gehoorde theorie die direct na de soapachtige taferelen in São Paulo opdook was dat Verstappen nog altijd boos zou zijn op Pérez wegens de kwalificatie in Monaco. Pérez zou - zo gaan de geruchten rond - zijn RB18 na het rijden van een snel rondje moedwillig hebben laten crashen om Verstappen, die bezig was aan een pole position-rondje, achter zich te houden. De Mexicaan zou dit volgens diezelfde geruchten zelfs hebben toegegeven ten opzichte van Helmut Marko en Christian Horner.

Vlaggen

Eerder liet Sainz al weten dat er hier iets aan gedaan moet worden om mogelijke verdenkingen en acties de wereld uit te helpen. De Spaanse coureur opteerde voor het afpakken van het snelste rondje wanneer een coureur - bewust of onbewust - een rode vlag-situatie laat ontstaan tijdens een kwalificatiesessie, net zoals in de IndyCar bijvoorbeeld. Brown is het eens met de Madrileen. "Ik denk dat wat Carlos zegt zo is. Er moeten rode vlaggen of gele vlaggen zijn voor het effectief hinderen van een coureur die een rondje aan het rijden is", citeert Motorsport.com.

Rondje verliezen

De McLaren-baas vervolgt: "Ze doen dat ook in andere klassen van motorsport. Je verliest dan gewoon de snelste ronde van die sessie. De meeste coureurs gaan voor runs van één ronde, dus dan zou het een straf zijn voor de coureur, of het nu de intentie was of niet. Uiteindelijk verpest je het rondje van een ander. Ik denk dat dat de gemakkelijke oplossing is. Het kan meteen ingevoerd worden. Je verliest dan je ronde en moet opnieuw aan de gang. Misschien heb je dan geen kans meer. Dit is de gemakkelijkste manier om het op te lossen."