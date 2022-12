Vincent Bruins

Pedro de la Rosa was twee decennia geleden jarenlang testrijder bij McLaren. Hij was één van de kanshebbers op het stoeltje naast Lewis Hamilton voor 2008, nadat zijn landgenoot Fernando Alonso was uitgevallen met het team. Volgens hem zat zijn leeftijd hem echter in de weg.

De la Rosa maakte de stap op richting de Formule 1 na een dominant seizoen in de Formula Nippon in Japan. Hij reed twee jaar lang bij Arrows voor nog een twee jaar lange stint bij Jaguar. In 2003 tekende hij bij McLaren voor de rol van testrijder. De Spanjaard viel in voor Juan Pablo Montoya in Bahrain in 2005 na een schouderblessure voor de Colombiaan, voordat De la Rosa voor de tweede helft in 2006 werd ingezet, toen Montoya F1 verliet voor NASCAR. De la Rosa scoorde een tweede plaats in de natte Hongaarse Grand Prix. Alonso verruilde McLaren voor Renault na 2007 en De la Rosa maakte goede kans om Hamiltons teamgenoot te worden.

"Misschien was het niet heel duidelijk, maar van wat ze mij vertelden, maakte ik zeker een kans," vertelde De la Rosa aan motorsport.com over mogelijk Hamiltons teamgenoot worden bij McLaren vanaf 2008. Hij was toen 36 jaar oud. Uiteindelijk koos het Britse team voor Heikki Kovalainen die slechts één race wist te winnen in twee seizoenen. "Ik was het absoluut niet eens [met die beslissing], maar het is jouw mening tegen die van andere mensen. Op een bepaalde manier hebben ze een punt. Soms denken we dat een jongere coureur zal ontwikkelen en verbeteren door de jaren heen, maar sommigen worden gewoon niet beter."

"Jonger zijn betekent niet dat je beter of sneller bent," ging de huidige Aston Martin-ambassadeur verder. "Ik ben altijd tegen het idee geweest van een groot punt over iemands leeftijd maken, omdat ik daar zelf slachtoffer van ben geweest. Soms heb ik bij teams gezeten waar ze een andere coureur kozen met de reden dat diegene misschien niet sneller, maar wel jonger is. En dat is een doodsteek. Wanneer je in discussies zit en ze vertellen je dit, dan is er niets ergers dan dat. Ze kunnen je vertellen dat ze denken dat de andere coureur sneller is dan jij, prima. Echter zo'n label hangen aan iemands leeftijd is vreselijk."