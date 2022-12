Jan Bolscher

Vrijdag 2 december 2022 18:28

Mick Schumacher is van mening dat hij "het maximale heet gehaald" uit zijn periode bij Haas. De 23-jarige Duitser maakte in 2021 zijn debuut bij de renstal, maar heeft na afgelopen seizoen geen contractverlening uit het vuur weten te slepen.

Haas besloot na lang wikken en wegen om Nico Hülkenberg voor het Formule 1-seizoen van 2023 vast te leggen, waardoor Schumacher zonder stoeltje is komen te zitten. Hülkenberg bracht de afgelopen drie jaar door langs de zijlijn, waarbij hij fungeerde als reservecoureur voor Aston Martin. Schumacher kende een moeilijk eerste jaar bij Haas omdat de renstal in feite besloot om met de 2020-auto te blijven rijden, in een poging om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe aerodynamische regelgeving van dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Focus op de toekomst

Alhoewel met de auto van afgelopen seizoen een finish in de punten meer dan eens mogelijk was, had Schumacher het in eerste instantie lastig. Pas in Groot-Brittannië en Oostenrijk reed hij voor het eerst in de punten. "Ik heb het gevoel dat ik goed werk heb geleverd", vertelt Schumacher. "Aan de andere kant heeft het team besloten een andere weg in te slaan en dat moet ik respecteren. Ik focus mij nu op de toekomst. We hadden onze ups en downs, maar de trend ging altijd omhoog en dat is wat belangrijk is. Het was ook pas mijn tweede jaar in de Formule 1."

Wennen aan het middenveld

Gevraagd naar of hij is benadeeld doordat Haas besloot het 2021-seizoen op te offeren, klinkt het: "Ik vraag me af of je afgelopen jaar überhaupt als jaar kan tellen, want het was overduidelijk een zware. We reden alleen maar achteraan. Het was absoluut iets waar ik dit jaar aan moest wennen: om in het middenveld aan het vechten te zijn. Ik heb het gevoel dat ik dat gedurende het jaar voor elkaar heb gekregen en ik denk dat ik het maximale uit iedere situatie heb gehaald. Dus ja, ik heb het gevoel dat er progressie was."