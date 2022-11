Verstappen snapt keuze Ricciardo niet, Brundle kijkt op van vrijgesproken Hamilton | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 26 november 2022 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Max Verstappen toch wel wat moeite had met het afscheid van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing in 2018. Jan Lammers vindt het stempel dat Sergio Pérez de 'Minister van Defensie' zou zijn, onterecht en de FIA kijkt terug naar het Formule 1-seizoen en onthult de actie van het jaar. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen hekelt bedreigende berichten: "Dat vind ik echt te ver gaan"

Max Verstappen is na afloop van het seizoen ingegaan op de beschuldigingen, bedreigingen en het verbale geweld dat hij in 2022 te verwerken kreeg. Zeker richting het einde van het seizoen kreeg de Nederlander, en zijn familie, het flink te verduren.

Brundle zag onderzoek naar Hamilton: "Vreemd genoeg vrijgesproken"

Martin Brundle zag een opvallend onderzoek naar Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vrij snel verdwijnen. De FIA vond het niet nodig om bij het incident, dat veel leek op het incident tussen Max Verstappen en Hamilton tijdens de race in 2021, een straf uit te delen.

Verstappen baalt nog steeds van beslissing Ricciardo: "Beter geweest als hij bleef"

Max Verstappen snapt nog steeds niet zo goed waarom Daniel Ricciardo besloot om te vertrekken bij Red Bull Racing. De Australiër keert, tot blijdschap van Verstappen, vanaf 2023 terug bij Red Bull als derde coureur.

Hield Pérez Hamilton in Abu Dhabi 2021 niet op voor Verstappen? 'Was het niet'

Jan Lammers denkt dat Sergio Pérez ten onrechte de stempel 'Minister van Defensie' heeft gekregen na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Volgens Lammers had Pérez toen Lewis Hamilton ook opgehouden als Verstappen al uitgevallen was. De uitspraken van de Nederlander volgen op de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022.

Dit is volgens de FIA de actie van het jaar in de Formule 1

De Fédération Internationale de l'Automobile, beter bekend als de FIA, is de organisatie achter niet alleen de Formule 1, maar achter nog een heleboel andere kampioenschappen. De autosportfederatie heeft de acties van het jaar onthuld en fans kunnen stemmen op welke zij de allermooiste vinden.