Lars Leeftink

Zaterdag 26 november 2022 12:29

Max Verstappen snapt nog steeds niet zo goed waarom Daniel Ricciardo besloot om te vertrekken bij Red Bull Racing. De Australiër keert, tot blijdschap van Verstappen, vanaf 2023 terug bij Red Bull als derde coureur.

In 2016 maakte Verstappen, met succes, de overstap van Toro Rosso naar Red Bull. De Nederlander won tijdens de GP van Spanje in 2016 meteen zijn eerste race en begon steeds meer de leider van het team te worden. Eind 2018, na 2,5 jaar met Verstappen te hebben gereden, besloot Ricciardo dat hij de eerste coureur van een team wilde zijn. Hij besloot te vertrekken bij Red Bull Racing en naar Renault te gaan om daar zijn droom na te jagen: wereldkampioen worden.

Ricciardo

In gesprek met Formule 1.nl blikt Verstappen terug op de beslissing van Ricciardo om te vertrekken bij Red Bull. “Het was beter voor Daniel geweest als hij indertijd langer bij Red Bull was gebleven. Ik heb het er wel eens met hem over gehad. Het gaat er ook om dat je jezelf ergens lekker moet voelen. Dat was op een gegeven moment niet meer het geval. Dan moet je kijken naar alternatieven en de afweging maken tussen sportief succes en jezelf ergens goed voelen. Ik weet echter wel dat iedereen bij Red Bull het beste met hem voorhad. In plaats van weg te gaan, had hij er ook met het team over kunnen praten. Maar het is gelopen zoals het is gelopen.”

Onsuccesvol

De beslissing van Ricciardo om naar een ander team te gaan, heeft niet al te best uitgepakt. Bij Renault bleef het verwachte succes uit en was het na twee seizoenen gedaan. Ricciardo besloot naar McLaren te gaan, waar hij vervolgens werd gedomineerd door Lando Norris en wederom geen indruk kon maken. Na twee seizoenen besloten beide partijen om het contract (tot eind 2023) vroegtijdig te ontbinden. Ricciardo zocht vervolgens naar een rol als reservecoureur, maar kon die nergens vinden. Komend seizoen zal de Australiër actief zijn als derde coureur van Red Bull, waarvoor hij simulatiewerk gaat doen en het marketingtechnische gezicht van het team zal zijn bij sponsorafspraken. Liam Lawson is de reservecoureur.