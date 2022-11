Vincent Bruins

Zaterdag 26 november 2022 07:58

De Fédération Internationale de l'Automobile, beter bekend als de FIA, is de organisatie achter niet alleen de Formule 1, maar achter nog een heleboel andere kampioenschappen. De autosportfederatie heeft de acties van het jaar onthuld en fans kunnen stemmen op welke zij de allermooiste vinden.

De FIA heeft besloten dat de actie van het jaar in de Formule 1 het gevecht tussen Charles Leclerc, Sergio Pérez en Lewis Hamilton was in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Aan het einde van ronde 45 van 52 op het circuit van Silverstone werd Leclerc op harde banden aangevallen door Pérez op zachte banden. Door de Club-chicane waren ze echter zo druk bezig met vechten dat ze Hamilton helemaal vergeten waren. De Brit maakte het driedik om zo de tweede positie af te snoepen. Later zou Pérez Hamilton wel weer terugpakken, maar toch pakte de laatstgenoemde een verdiende podiumplek in zijn thuisrace. De Britse Grand Prix werd gewonnen door Carlos Sainz.

Acties van het jaar in andere kampioenschappen

Europees Rallykampioenschap (ERC): Javier Pardo laat Simone Tempestini er langs op een heel nauw stukje in de rally op de Azoren.

ETCR, het wereldkampioenschap voor elektrische toerwagens: Giovanni Venturini spint 720 graden, maar houdt zijn Alfa Romeo uit de muur op het circuit van Vallelunga.

Formule 3: Oliver Bearman haalt Alexander Smolyar in aan de buitenkant van het Scheivlak op Circuit Zandvoort.

Wereldkampioenschap Formule E: Alexander Sims en Jean-Éric Vergne rijden op de duizendste van een seconde exact dezelfde rondetijd in de kwalificatie in Berlijn.

World Rally-Raid Championship (W2RC): een gewaagde inhaalactie van Sébastien Loeb op mede-Red Bull-atleet Nasser Al-Attiyah.

World Endurance Championship (WEC): de Alpine van Matthieu Vaxivière en de Toyota van Kamui Kobayashi raken elkaar in het gevecht om de leiding op Monza (Hypercar). Gianmaria Bruni in de Porsche en Antonio Fuoco in de Ferrari maken contact in het gevecht om de tweede plaats in hun klasse in Bahrain (GTE Pro).

Wereldkampioenschap Rallycross (World RX): Kevin Hansen zet Johan Kristoffersson aan de kant voor de overwinning in Portugal.

Wereldkampioenschap Rally (WRC): Oliver Solberg met een geweldige sprong in zijn Hyundai in de rally van Estland.

Wereldkampioenschap voor Toerwagens (WTCR): Gilles Magnus, teamgenoot van Tom Coronel, en Mikel Azcona raken elkaar meermaals in een typisch toerwagengevecht op het Franse circuit van Anneau du Rhin.