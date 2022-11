Remy Ramjiawan

Woensdag 23 november 2022 10:57 - Laatste update: 12:00

Mick Schumacher heeft in Abu Dhabi voorlopig zijn laatste meters in de koningsklasse verreden. De jonge Duitser wil nog altijd een vervolg geven aan zijn Formule 1-carrière en daarvoor kan hij rekenen op de interesse vanuit Mercedes. Oom Ralf ziet zo'n overstap wel zitten, zijn neefje kan namelijk veel hebben aan de ervaring van Lewis Hamilton en George Russell.

De Duitse renstal heeft op dit moment geen reservecoureur meer in dienst. Nyck de Vries was aangesteld voor die rol, maar de Nederlander gaat aankomend seizoen zelf aan de slag als fulltime Formule 1-coureur bij AlphaTauri en van Stoffel Vandoorne is ook afscheid genomen. Even werd er geflirt met Daniel Ricciardo, maar de Australiër lijkt in een verregaand stadium van de onderhandelingen te zitten met Red Bull Racing. Volgens Ralf Schumacher zou een stap van Mick naar Mercedes een verstandige zijn, zo vertelt hij bij Sky Deutschland.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes kan Mick helpen

Mick hoopt natuurlijk weer een vast racezitje te bemachtigen, maar op dit moment zijn er weinig mogelijkheden. Een stap als reservecoureur, om over een tijdje weer aan te sluiten als fulltime racer, zou dan ook logisch zijn. "Mick hoopt op een comeback in een reguliere cockpit. Als tussenstap wordt op een verbintenis als test- en reservecoureur bij Mercedes gehint. Voor Mick zou dit zeker een verstandige stap zijn, omdat hij kan werken met een team dat veel ervaring heeft en Mick vooruit kan helpen", zo stelt oom Ralf.

Wolff staat er open voor

De liefde is in die zin wederzijds, want eerder gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff ook aan dat hij Mick wel naar Mercedes ziet komen. "We denken dat we voor hem kunnen zorgen als de situatie zich voordoet en hij is iemand die gewoon bij het team past. Maar we hebben nog geen pen op papier gezet en we zijn nog niet in de buurt gekomen van een overeenkomst", zo vertelde hij in Abu Dhabi.

OOK INTERESSANT: Wolff bevestigt interesse in aan de kant geschoven Schumacher

George Russell & Toto Wolff

Mocht de 23-jarige Duitser de overstap maken, dan hoopt Ralf dat Hamilton hem zal begeleiden. "Hamilton is nu zo oud dat hij veel doorgeeft aan jonge coureurs. Al met al zou het ongelooflijk zijn voor Mick om met deze twee coureurs en met zo'n team te werken - vooral omdat ze hem willen. Het kan bijna niet duidelijker gezegd worden, zoals Toto Wolff deed", ziet de voormalig coureur. "Dit is ook een nieuwe ervaring voor Mick na zo'n jaar, eindelijk in een team dat achter hem staat", zo sneert Ralf richting Haas.