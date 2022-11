Remy Ramjiawan

Voor Mick Schumacher zal de Grand Prix van Abu Dhabi het laatste kunstje zijn voor het Amerikaanse Haas. De Duitser wordt volgend jaar vervanger door landgenoot Nico Hülkenberg, maar kan rekenen op interesse vanuit Mercedes. Toto Wolff stelt dat Schumacher bij het team zou passen, al is er nog niets getekend, zo benadrukt hij.

De 23-jarige Schumacher kende een wisselvallig tweede jaar in de koningsklasse, waarbij hij teambaas Guenther Steiner niet heeft weten te overtuigen, om ook in de toekomst voor hem te kiezen. Daar waar teamgenoot Kevin Magnussen aan het begin van het jaar de punten binnenhaalde, was Schumacher vooral bezig om de auto op de baan te houden. Na een paar flinke schuivers en schadeposten voor het toch al geplaagde team van Haas, koos de renstal ervoor om na dit jaar afscheid te nemen van de zoon van Michael Schumacher. Hülkenberg laat zien dat een afscheid tijdelijk kan zijn, maar ook Fernando Alonso heeft aangetoond dat een aantal jaren er tussenuit, niet definitief hoeft te zijn.

'Zeer succesvol geweest'

Vader Michael was vanaf 2010 tot en met 2012 in dienst bij Mercedes en Wolff bevestigt de interesse in zijn zoon. "Mick is iemand die altijd in ons hart is gebleven, vanwege Michael en de hele familie Schumacher. Ralf zat lange tijd voor ons in de DTM en zijn zoon [David] racet in GT's. Hij is een intelligente, goedgemanierde jongeman, hij is zeer succesvol geweest in de juniorenklassen", zo ziet hij potentie in de Haas-coureur.

'Past bij ons'

De interesse vanuit Mercedes is dan ook aanwezig, toch is er nog niets getekend: "We denken dat we voor hem kunnen zorgen als de situatie zich voordoet en hij is iemand die gewoon bij het team past. Maar we hebben nog geen pen op papier gezet en we zijn nog niet in de buurt gekomen van een overeenkomst. Ik zeg dit openlijk omdat ik denk dat hij gewoon bij ons past en nu moeten we het waarmaken als hij dat wil en Sabine [Kehm, manager] dat wil en dan zien we wel waar het naartoe gaat", aldus Wolff.