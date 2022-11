Haas kondigt Hülkenberg aan als vervanger Schumacher voor Formule 1-seizoen 2023

Jan Bolscher

Donderdag 17 november 2022 06:40 - Laatste update: 06:47

Nico Hülkenberg maakt in 2023 zijn fulltime-rentree op de Formule 1-grid. De 35-jarige Duitser vervangt Mick Schumacher bij het team van Haas, zo laat de renstal zojuist weten via de officiële kanalen.

Hülkenberg verdween eind 2019 als fulltime-coureur van de grid nadat hij bij het team van Renault plaats moest maken voor Esteban Ocon, maar de 35-jarige coureur heeft zichzelf sindsdien knap in de schijnwerpers weten te houden. Hij heeft - met name vanwege een aantal positieve coronatesten in de paddock - meerdere succesvolle invalbeurten afgewerkt. Dit seizoen alleen al twee keer, en als reservecoureur van Aston Martin is Hülkenberg sowieso veel aanwezig op de circuits.

Het was al langer een publiek geheim dat Hülkenberg op het lijstje met mogelijkheden stond bij Haas. De renstal was niet overtuigd van de diensten van Schumacher. Zo liet teameigenaar Gene Haas voorafgaand aan het raceweekend in de Verenigde Staten weten dat hij zijn zitje alleen zou behouden door een reeks succesvolle resultaten neer te zetten in de slotfase van het seizoen. Daar is de 23-jarige Duitser in de ogen van het management blijkbaar niet in geslaagd. Hoe zijn toekomst er nu uit gaat zien, is vooralsnog niet bekend.

Nico Hülkenberg tijdens de Grand Prix van Bahrein als vervanger van Sebastian Vettel.

Geschiedenis Hülkenberg en Magnussen

Hülkenberg neemt volgend seizoen plaats naast een andere ervaren rot: Kevin Magnussen. De twee hebben een lange geschiedenis, met als hoogtepunt een bij veel fans roemruchtig moment uit 2017. Na de race in Hongarije liepen de spanningen tussen beide heren hoog op tijdens een interview, wat leidde tot de welbekende uitspraak "Suck my balls, honey", van Magnussen. De twee hebben sindsdien echter meerdere keren aangegeven geen problemen met elkaar te hebben.

Reactie Günther Steiner

"Ik ben natuurlijk erg blij om Nico Hülkenberg weer te verwelkomen in een fulltime racerol in de Formule 1", reageert teambaas Steiner. "De ervaring en kennis die Nico meebrengt naar het team is duidelijk te zien – met bijna 200 carrièrestarts in de Formule 1 – en een reputatie als een geweldige kwalificeerder en een solide, betrouwbare racer. Dit zijn eigenschappen die, wanneer je ze combineert met de ervaring van Kevin Magnussen, ons een zeer betrouwbare en goed doorgewinterde driver line-up geeft waarvan we denken dat ze het team omhoog op de grid zullen gaan helpen."

Hülkenberg dankbaar

"Ik ben erg blij om in 2023 een fulltime racezitje te krijgen bij Haas F1 Team. Ik heb het gevoel dat ik de Formule 1 nooit echt heb verlaten", laat Hülkenberg optekenen. "Ik ben blij dat ik weer de kans krijg om te doen waar ik het meest van hou en ik wil Gene Haas en Günther Steiner bedanken voor hun vertrouwen. We hebben werk voor de boeg om te kunnen concurreren met alle andere teams op het middenveld, en ik kan niet wachten om weer deel te nemen aan die strijd."