Jeen Grievink

Zondag 20 november 2022 13:35 - Laatste update: 13:43

Max Verstappen zou zijn invloed binnen Red Bull Racing gebruiken om een rijderswissel te bewerkstelligen. De regerend wereldkampioen hoopt dat Sergio Pérez kan worden ingeruild voor niemand minder dan oud-teamgenoot Daniel Ricciardo. Dit zegt voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher.

De gebeurtenissen in Brazilië hebben een hoop stof doen opwaaien. Verstappen weigerde gehoor te geven aan een teamorder om Pérez voor te laten, zodat de Mexicaan extra punten kon pakken voor de tweede plaats in het kampioenschap. Pérez was hier op z'n zachtst gezegd not amused over, maar Verstappen had zo zijn redenen om zijn teamgenoot geen extra punten te gunnen. Er leek oud zeer te zitten tussen de twee heren, waarschijnlijk afkomstig uit het raceweekend in Monaco. Red Bull probeerde de brand snel te blussen en ging met de kemphanen om tafel, maar volgens Schumacher is Verstappen klaar met zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Schumacher "niet 100 procent zeker" dat Pérez aanblijft

Schumacher zei kort na de race op Interlagos al dat hij er "niet 100 procent zeker" van was dat Pérez volgend seizoen nog de teamgenoot van Verstappen zou zijn. Volgens de 47-jarige Duitser stuurt de regerend wereldkampioen aan op een nieuwe line-up, al dan niet ná 2023. Wie het stuur van Pérez over zou moeten nemen? Een oude bekende, namelijk Ricciardo. De Australiër is momenteel in gesprek met Red Bull over een terugkeer, al zij het - in eerste instantie - als test- en reservecoureur. Schumacher zou er niet van staan te kijken als Verstappen intern hard aan het pushen is om zijn oud-collega naast hem in de auto te krijgen.

'Verstappen mikt op Ricciardo als nieuwe teamgenoot'

"Ik denk dat Ricciardo een goede kans maakt", zo zegt hij in gesprek met Motorsport-Total. "Het gaat er achter de schermen naar verluidt heel, heel agressief aan toe en ik denk dat Max een nieuwe combinatie wil. Max is het speerpunt van Red Bull. Zijn hele toekomst is voor hem uitgestippeld tot 2023. Uiteindelijk trekt hij de kolen uit het vuur en brengt de overwinningen mee naar huis.

OOK INTERESSANT: Verstappen slaagde bijna niet voor zijn autorijbewijs: "Gaf twee keer geen voorrang"

Schumacher vervolgt: "Dienovereenkomstig kan ik me voorstellen dat hij, ook vanwege zijn lange contract, de kans krijgt om inspraak te hebben over wie er naast hem rijdt. En ik denk dat hij daar de voorkeur geeft aan Ricciardo."