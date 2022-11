Kimberley Hoefnagel

Mick Schumacher is teleurgesteld dat zijn contract bij het team van Haas niet verlengd is. De Duitser is van mening dat hij een plekje op de Formule 1-grid verdient en benadrukt dat hij er alles aan gaat doen om terug te keren.

De toekomst van Schumacher bij de Amerikaanse renstal was al langere tijd redelijk onzeker. Schumacher wist in 2021 nog indruk te maken naast Nikita Mazepin, maar kreeg het in 2022 een stuk lastiger toen Kevin Magnussen terugkeerde. De Duitser heeft daarnaast ook de nodige crashes gehad, waardoor het kostenplaatje flink gedurende het seizoen flink op ging lopen. Teambaas Guenther Steiner liet de afgelopen periode dan ook meermaals optekenen dat een contractverlenging voor Schumacher niet vanzelfsprekend zou zijn.

Inmiddels is de kogel door de kerk en heeft het team van Haas officieel laten weten dat het afscheid gaat nemen van Schumacher. "Dit wordt mijn laatste race met Haas", zo schrijft de Duitser op social media. "Ik wil niet verbergen dat ik erg teleurgesteld ben over de beslissing om mijn contract niet te verlengen. Desalniettemin wil ik zowel Haas als Ferrari bedanken voor deze kans. Die jaren samen hebben me geholpen om zowel op technisch als persoonlijk vlak volwassen te worden."

Schumacher geeft de moed niet op

"Vooral toen het moeilijk werd, realiseerde ik me hoeveel ik van deze sport hou", vervolgt Schumacher. "Het was soms hobbelig maar ik heb me gestaag verbeterd, ik heb veel geleerd en weet nu zeker dat ik een plek in de Formule 1 verdien." Hij benadrukt vervolgens dat hij zijn best gaat doen om terug te keren op de grid. "Dit onderwerp is allesbehalve gesloten voor mij. Tegenslagen maken je alleen maar sterker. Mijn vuur voor de Formule 1 brandt en ik zal er alles aan doen om terug te keren op de startgrid."

Het team van Haas heeft Nico Hülkenberg reeds aangekondigd als de vervanger van de 23-jarige coureur.