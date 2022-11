Haas bevestigt vertrek Schumacher aan het einde van 2022

Jan Bolscher & Kimberley Hoefnagel

Donderdag 17 november 2022 06:09 - Laatste update: 06:23

Mick Schumacher vertrekt aan het einde van dit seizoen bij het team van Haas, zo heeft het team op donderdagochtend wereldkundig gemaakt. Dit betekent dat de Duitser aankomend weekend zijn laatste race voor de Amerikaanse renstal zal verrijden.

Schumacher verreed in 2021 zijn eerste seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. De renstal was echter verre van competitief, waardoor hij zichzelf met name kon laten zien door de strijd met teammaat Nikita Mazepin aan te gaan. De inmiddels weer uit de sport verdwenen Rus wist geen vuist te maken tegen zijn concullega, waardoor Schumacher relatief sterk oogde tijdens zijn debuutjaar in de koningklasse. Zijn contract werd met één jaar verlengd, terwijl Haas Kevin Magnussen terughaalde ter vervanging van Mazepin.

Schumacher kende dit jaar echter een lastige start van het seizoen. Hij werd regelmatig zoek gereden door Magnussen en schreef daarnaast meerdere auto's af ten gevolge van forse crashes. Het leidde tot een aantal pikante uitspraken van teambaas Guenther Steiner, waarmee hij leek in te spelen op een mogelijk vertrek van de 23-jarige Duitser als hij zijn prestaties niet zou verbeteren. Ook teameigenaar Gene Haas liet weten dat Schumacher alleen zou blijven in 2023 als hij in de slotfase van het seizoen een reeks goede resultaten neer zou zetten.

Vertrek Schumacher

Hoewel Schumacher dit seizoen meermaals punten wist te scoren, bleef zijn positie binnen het team onzeker. Tijdens het raceweekend in Brazilië liet Steiner optekenen dat Gene Haas een besluit genomen had over de line-up voor 2022 en dat een aankondiging spoedig zou volgen. Inmiddels heeft de Amerikaanse renstal officieel bekendgemaakt dat de wegen met Schumacher aan het einde van dit seizoen zullen scheiden. Het heeft er alle schijn van dat hij vervangen zal worden door Nico Hülkenberg. De Duitser werd de afgelopen periode regelmatig in verband is gebracht met het stoeltje van zijn landgenoot.

Statement Haas

"Ik wil Mick Schumacher bedanken voor zijn bijdrage aan het team de afgelopen jaren", laat Steiner weten. "Mick's succes in de junior categorieën was bekend en hij is blijven groeien en ontwikkelen als coureur in zijn tijd bij Haas F1 Team - met als hoogtepunt zijn eerste Formule 1-punten eerder dit seizoen. Hoewel het team ervoor kiest om voor de toekomst een andere richting op te gaan, wenst het hele team Mick het beste met de volgende stappen in zijn carrière."