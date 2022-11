Lars Leeftink

Dinsdag 15 november 2022 12:52 - Laatste update: 12:55

Max Verstappen is op het oog vaak druk en focust zich vooral op het racen zelf, maar daarbuiten heeft de Nederlander ook genoeg tijd over om zijn fans zo af en toe in de maling te nemen. Dit keer doet hij dat in samenwerking met GQ Sports.

Verstappen kent tot nu toe een succesvolle carrière. In 2016 maakte de Nederlander zijn debuut voor Red Bull. Sindsdien won hij veel races en werd hij twee keer wereldkampioen. In 2021 deed hij dit door in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen (Abu Dhabi) concurrent Lewis Hamilton in te halen. In 2022 was het allemaal een stuk minder spannend voor de Nederlander, die na de Grand Prix in Japan al wereldkampioen was en een raceweekend later het kampioenschap bij de constructeurs voor het eerst in zijn carrière kon vieren.

Naast zijn successen op de baan heeft Verstappen dus ook nog genoeg tijd om andere dingen te doen. De Nederlander is vaak in video's van Red Bull te zien en ook zijn interviews leveren meestal mooie quotes op. Nu werkt Verstappen samen met GQ Sports om undercover, door middel van een aangemaakt twitter-account, vragen te beantwoorden van fans. Het gaat onder meer over Lewis Hamilton, zijn twee kampioenschappen, Daniel Ricciardo en de rijstijl van Verstappen.