Lewis Hamilton kende een succesvol weekend in Brazilië, al was er ook een moment met Max Verstappen in de openingsfase van de race. De twee maakten contact in de Senna S', en hebben allebei een andere kijk op de zaak.

Hamilton ving de race op Interlagos aan vanaf de tweede stek, met Verstappen daarachter op P3. De race kende al vroeg een rollende herstart nadat Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen samen naast de baan belandden. De Nederlander greep deze kans aan om de aanval in te zetten op Lewis Hamilton door buitenom te gaan in de Senna S', maar dit eindigde in tranen. De twee maakten contact waardoor Verstappen een deel van zijn voorvleugel verloor en terug de pits in moest. Hierdoor viel hij terug naar de achttiende plaats. Hamilton verloor ook een aantal plaatsen, maar werd uiteindelijk tweede. Verstappen moest het doen met P6.

Boze reacties

De Nederlander werd uiteindelijk als schuldige aangewezen door de wedstrijdleiding. Na afloop van de race staken de coureurs hun mening niet onder stoelen of banken. Hamilton vertelde tijdens het podiuminterview "dat je zelf ook weet hoe het is met Max", terwijl de Red Bull-coureur op zijn beurt liet optekenen dat Hamilton hem allebei geen ruimte gaf: "En dan gaan we er allebei af", klonk het onder andere. Het bewees dat er weinig voor nodig is om de spanningen van afgelopen jaar tussen de twee wereldkampioenen weer op te laten laaien.

Doelwit

Op de persconferentie na afloop van de race krijgt Hamilton de vraag of hij het gevoel heeft dat Verstappen het op hem heeft gemunt, en indien zo, of hij zich dan zorgen maakt over de veiligheid op de baan: "Ik maak me niet druk", klinkt het. "Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat als je succesvol bent en de statistieken achter je naam hebt staan, dat je dan een beetje een doelwit wordt. Maar dat is prima. Het is niets waar ik niet eerder mee te maken heb gehad."