Jeen Grievink

Maandag 14 november 2022 10:29 - Laatste update: 10:45

Max Verstappen en Lewis Hamilton kregen het weer eens ouderwets met elkaar aan de stok tijdens de Grand Prix van São Paulo. De twee botsten met elkaar en dat leverde eerstgenoemde een tijdstraf van vijf seconden op. Na afloop reageerde Verstappen nonchalant: "Kostte hem de overwinning."

Verstappen en Hamilton kwamen met elkaar in aanraking bij de herstart na een safety car voor Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen. Verstappen zag een kans om aan zijn rivaal voorbij te gaan en probeerde de Mercedes buitenom te passeren in de eerste bocht. In de daaropvolgende bocht zat hij echter aan de binnenkant en daar gooide Hamilton de deur dicht. Het resulteerde in een botsing, waar Verstappen uiteindelijk de meeste pijn van had. De Nederlander liep schade op, moest naar binnen en kreeg ook nog eens een tijdstraf van vijf seconden. Hoewel hij het niet eens is met die straf, lijkt hij er ook niet mee te zitten.

Verstappen wist dat hij Hamilton ging raken

Na afloop van de race gaf Verstappen een ietwat nonchalante reactie bij de microfoon van Sky Sports. Volgens de regerend wereldkampioen was het duidelijk dat hij en Hamilton elkaar gingen raken, toen de Brit weigerde ruimte te laten bij het ingaan van de bocht. "Ik ging er gewoon voor, maar hij liet me geen ruimte en dus wist ik dat we elkaar zouden raken", zo vertelt hij. Dat Verstappen gestraft werd door de FIA, vindt hij discutabel, maar hij kan er niet echt mee zitten. Volgens hem heeft Hamilton vooral zichzelf in de voet geschoten door hem geen ruimte te geven bij de inhaalactie.

Botsing kostte Hamilton de overwinning, Verstappen niets

"Het kostte hem de overwinning. Voor mij waren het vijf seconden (straf, red.), maar dat maakte niets uit voor mijn race, want we waren veel te langzaam", zo besluit de Red Bull-coureur. Uiteindelijk kwam Hamilton als tweede over de streep en finishte Verstappen als zesde.