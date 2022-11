Remy Ramjiawan

Woensdag 9 november 2022 20:51

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone ziet het maar somber in voor de toekomst van Mick Schumacher in de koningsklasse. De Brit verwacht dat de jonge Haas-coureur bezig is met zijn laatste wedstrijden in de Formule 1 en een terugkeer schat hij minimaal in.

Het tweede seizoen in de koningsklasse voor Schumacher begon nogal moeizaam. Zo legde de Duitser het in de openingsfase af tegen de op het laatste moment ingevlogen Kevin Magnussen. Het resulteerde in een aantal flinke klappers, waardoor Haas soms ook even de ontwikkeling van de wagen stil moest leggen. Schumi wist op Silverstone nog zijn eerste punten te verzamelen, maar desondanks lijkt het Amerikaanse team niet verder met zoon van Michael Schumacher te willen gaan. De naam van Nico Hülkenberg duikt telkens op en volgens de geruchten in de paddock zou de veteraan volgend jaar zijn rentree kunnen gaan maken.

'Hij moet Formule 1 vergeten'

Als het aan Ecclestone ligt, dan gaat Schumacher zich snel verdiepen in andere raceklassen, zo vertelt hij bij het Duitse RTL. "Ik denk niet dat hij meedoet", zo reageert de 92-jarige Brit op de vraag of Schumacher volgend jaar nog in de Haas zit. Teambaas Guenther Steiner gaf eerder al aan dat Schumacher het thuisvoordeel zou hebben, maar met nog twee races te gaan lijkt de Duitser al te hebben verloren.

Mick Schumacher

Ecclestone heeft daarnaast wel een idee waarom het niet lukt bij Schumacher: "Misschien moet hij de Formule 1 vergeten en zich richten op de andere series. Zijn naam is zijn grootste last, maar hij probeert die zo goed mogelijk waar te maken. En dat brengt hem alle problemen. Daarom: vergeet het en win in een andere categorie."