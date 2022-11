Waarom heet de race in Brazilië de Grand Prix van São Paolo?

Lars Leeftink

Komend weekend staat de 21ste race van het Formule 1-seizoen op het programma. Veel mensen zullen denken dat de race op het circuit in Interlagos gewoon de Grand Prix van Brazilië heet, maar officieel is het de Grand Prix van São Paolo. Waarom?

Het is de tweede race op rij dat dit gebeurd. In Mexico is het niet de Grand Prix van Mexico, maar de Grand Prix van Mexico City. In Brazilië is dit ook het geval, maar dit is pas sinds kort zo. De afgelopen jaren was het gewoon de Grand Prix van Brazilië. De vraag is dan vooral waarom het nu de Grand Prix van São Paolo heet, vernoemd naar de plaats waar het circuit ligt.

Geschiedenis

De Grand Prix van Brazilië staat sinds 1972 al op het programma in de Formule 1, een (test)race die toen gewonnen werd door Carlos Reutemann. De race werd vervolgens tot 1977 verreden op het circuit Interlagos, maar daarna was er (met uitzondering van 1979 en 1980) een periode tot 1988 dat de race op het circuit Jacarepaguá werd verreden. Vanaf 1990 tot en met het heden wordt de race weer op hetzelfde circuit verreden. Tot 2019 werd deze race ook gewoon de Grand Prix van Brazilië genoemd, maar sinds 2021 niet meer. In 2020 ging de race vanwege de coronacrisis niet door.

Waarom?

De eerste Grand Prix van Sao Paolo werd in 2021 verreden en gewonnen door Lewis Hamilton, die met iets meer dan 10 seconden verschil Max Verstappen en Valtteri Bottas versloeg. Verstappen won in 2019 wel, maar toen was het dus nog de Grand Prix van Brazilië. Waarom is het nu officieel dan de Grand Prix van São Paolo? De race veroverde een nieuw contract tot eind 2025, maar deed dit onder de naam van de stad São Paolo. Dit omdat de lokale regering en Brasil Motorsport de organisatie overnamen van Tamas Rohonyi en de stad meer op de kaart wilden zetten. Alan Adler werd aangesteld om dit voor elkaar te krijgen en de race te promoten, en koos dus voor de Grand Prix van Sao Paolo als naam.