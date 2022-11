Verstappen jongste binnenkomer Quote 500, Villeneuve kijkt vol onbegrip naar FIA | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 november 2022 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de dinsdag na de Grand Prix van Mexico en vandaag werd bekend dat Max Verstappen de jongste binnenkomer ooit is in de Quote 500. Lewis Hamilton riep na de race in Mexico vraagtekens op met het wondje op zijn voorhoofd en Jacques Villeneuve verbaasde zich enorm over de straf die Daniel Ricciardo kreeg. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen op 25-jarige leeftijd jongste binnenkomer ooit in Quote 500

Er lijkt maar geen maat te staan op Max Verstappen. Niet alleen op de baan verbreekt hij record na record, maar ook daarbuiten. De Red Bull-coureur is op 25-jarige leeftijd de jongste binnenkomer ooit in de Quote 500, een lijst met de vijfhonderd meest vermogende Nederlanders.

Verstappen gewaarschuwd voor Pérez: "Kan worden zoals Prost en Senna"

Sergio Pérez en Max Verstappen zouden een clash kunnen hebben zoals Alain Prost en Ayrton Senna bij McLaren tussen 1988 en 1989, maar dat hangt er volgens Jimmy Morales vanaf of Red Bull ze allebei dezelfde auto geeft.

Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton

Hamilton zorgt voor vraagtekens op social media met wondje op voorhoofd

Lewis Hamilton verscheen na afloop van de Grand Prix van Mexico met een wat leek kleine wond op zijn voorhoofd, waarna Formule 1-fans op het internet zich massaal afvroegen wat er was gebeurd. Alhoewel er geen beelden van het incident zijn verschenen, lijkt de Mercedes-coureur een botsing met een cameraman te hebben gehad.

Wanneer zet Red Bull Racing een verplichte rookie achter het stuur tijdens VT1?

Het is goed mogelijk dat Max Verstappen tijdens het raceweekend in Abu Dhabi een vrije training aan zich voorbij moet laten gaan. Red Bull Racing moet dit seizoen namelijk nog één keer verplicht een rookie inzetten.

Villeneuve kraakt FIA: "Hamilton kreeg in Silverstone tien seconden na groot ongeluk"

Dat de FIA niet altijd even consistent is in het uitdelen van straffen, wordt door menig fan en analist onderstreept. Ook Jacques Villeneuve verbaasde zich weer eens enorm wegens de straf die Daniel Ricciardo kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico. De oud-coureur begrijpt niet waarom de straffen altijd zo inconsistent zijn bij de FIA.