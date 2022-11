Brian Van Hinthum

Dinsdag 1 november 2022 12:44

Dat de FIA niet altijd even consistent is in het uitdelen van straffen, wordt door menig fan en analist onderstreept. Ook Jacques Villeneuve verbaasde zich weer eens enorm wegens de straf die Daniel Ricciardo kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico. De oud-coureur begrijpt niet waarom de straffen altijd zo inconsistent zijn bij de FIA.

Hoewel Ricciardo zondag werd uitgeroepen tot Driver of the Day, had hij een hachelijk moment met Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. De binnenkort afzwaaiende Australiër zag zijn kansen schoon, maar vergaloppeerde zich in de bocht en hij tikte de Japanner van de baan. Het kwam de goedlachse coureur op een tijdstraf van tien seconden te staan en een vloekende Tsunoda op de boardradio. Uiteindelijk wist Ricciardo knap weg te rijden van Esteban Ocon, waardoor hij als zevende over de streep kwam in Mexico-Stad.

Artikel gaat verder onder video

Domme fout Ricciardo

Villeneueve behandelt het moment in zijn column voor Formule1.nl en hij begrijpt niet helemaal wat de Australiër van plan was. "Verder vond ik de wedstrijd ook boeiend door de comeback van Ricciardo na een overigens onbegrijpelijke poging Tsunoda in te halen. Ik snap die acties niet waarbij coureurs hun voorwiel naast het achterwiel plaatsen en dan denken dat ze de bocht hebben. Dat is geen inhalen", foetert de Canadees. "En Tsunoda deed de deur dicht, terecht. Maar dan snap ik het strafsysteem ook niet, soms is het vijf seconden en soms is het tien. Er zou geen rekening gehouden moeten worden met de consequenties van de actie, maar dat gebeurt wel", stelt hij.

Silverstone 2021

De oud-wereldkampioen pakt het iconische moment van Silverstone uit 2021 erbij. "Lewis Hamilton kreeg tien seconden vorig jaar in Silverstone, hij had onderstuur en er volgde een groot ongeluk. Er is geen consistentie, het is altijd of vijf of tien seconden en niet om en om. En misschien zijn tijdstraffen ook geen goede straffen". zegt Villeneuve. "In theorie zou je soms een straf kunnen slikken omdat het beter is voor je race, ook al is tien seconden normaliter een vrij zware straf. Voor Ricciardo pakte het goed uit. Hij moest er wel hard voor werken, door zijn banden was hij zelfs sneller dan Hamilton op een gegeven moment", besluit hij.