Nederlandse media komen woorden tekort na zege Verstappen: "Een klasse apart"

Lars Leeftink

Maandag 31 oktober 2022 13:41 - Laatste update: 13:43

De Nederlandse media zagen afgelopen zondag Max Verstappen in Mexico zijn veertiende zege van het seizoen boeken. De Nederlander hield Lewis Hamilton en Sergio Perez achter zich om weer twee records op zijn naam te zetten.

De Telegraaf

De Telegraaf zag in Mexico een sterke Verstappen die Michael Schumacher en Sebastian Vettel definitief van hun troon stootte door zijn veertiende zege van het seizoen te boeken. "Het tweetal slaagde er net als de Limburger tot zondag ooit in om 13 races in een seizoen naar zich toe te trekken. Wat dat betreft staat Verstappen nu op eenzame hoogte. Al is de 25-jarige Nederlander nooit zo bezig met records evenaren of verbeteren. Verstappen bleef in Mexico Lewis Hamilton en teamgenoot Sergio Pérez voor. Verstappen, die drie keer eerder toesloeg in Mexico, startte van pole position en slaagde erin om die positie in het eerste deel te behouden. Hamilton hijgde in zijn nek. Aanvankelijk liep Verstappen uit op de Brit, maar na een ronde of 20 begon Hamilton in te lopen. Ondertussen viel een pitstop voor Red Bull-teamgenoot Pérez in het water."

Algemeen Dagblad

Het Algemeen Dagblad sprak van een Verstappen die een klasse apart is. "Verstappen was sinds vorige week al gedeeld recordhouder. Niemand won ooit meer grands prix in één seizoen dan Michael Schumacher, Sebastian Vettel en hij. Maar nu heeft hij de twee iconische Duitsers zelfs van zich afgeschud. Dat deed hij ook met Jim Clark, met wie hij sinds vorig jaar het recordaantal zeges in Mexico deelde. Maar Verstappen is momenteel een klasse apart in de Formule 1-wereld en hij wordt dat ook steeds meer in de geschiedenisboeken van de sport. De race in het Autódromo Hermanos Rodríguez onderstreepte dat nog maar eens. Verstappen deed precies wat hij hoopte: vanaf poleposition de Mercedessen achter zich houden, iets wat op dit circuit nog niet zo makkelijk is bij de start. Het lange rechte stuk biedt coureurs die in de achtervolging zijn namelijk de gelegenheid om optimaal te profiteren van de slipstream van hun voorganger."

NOS

Bij de NOS zien ze dat het allang niet meer om de kampioenschappen gaat. "Het draait in de laatste races van het seizoen vooral om dit soort statistieken, want de kampioenschappen bij de coureurs en constructeurs zijn al in het voordeel van Verstappen en Red Bull beslist. In Mexico boekte de superieure Oostenrijkse renstal zijn negende zege op rij. Daarmee werd de eigen recordreeks uit 2013 geëvenaard. Was destijds Vettel daar in zijn eentje verantwoordelijk voor, nu kwamen van de negen zeges er acht op het conto van Verstappen, terwijl zijn teamgenoot Pérez in Singapore won. De Mexicaan had het feest voor Red Bull compleet kunnen maken door voor eigen publiek naar de tweede plaats te rijden, maar hij slaagde er niet in om het kleine gat naar Hamilton te dichten."

Nu.nl

Tot slot nu.nl, dat vooral een goede tactische beslissing zag van Red Bull en een wat mindere van Mercedes. "Verstappen vertrok van poleposition op het Autódromo Hermanos Rodríguez, wat met het lange rechte stuk naar de eerste bocht een uitdaging is. Concurrenten kunnen namelijk profiteren van de slipstream, en daar dook iedereen dan ook in. Toch remde de Nederlander als laatste en behield hij de leiding. Door een verschillende bandenkeuze leek de race daarna uit te monden in een schaakspel, maar Red Bull bleek de juiste keuze te hebben gemaakt door Verstappen en Pérez op de softs te laten vertrekken. De Mercedes-coureurs startten op de mediumbanden en zetten zichzelf daarmee klem. Alleen een eenstopstrategie naar de harde band was realistisch voor Hamilton en Russell, terwijl Verstappen en Pérez konden kiezen tussen medium en hard. De keuze viel op de gele mediums en die hielden het makkelijk vol tot het einde."