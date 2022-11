Lars Leeftink

Maandag 31 oktober 2022 08:38 - Laatste update: 09:33

George Russell baalt van de strategische keuzes van het team, nadat de Brit in Mexico vanaf P2 begon en uiteindelijk als vierde over de streep kwam. Volgens Russell had hij met dezelfde strategie als Max Verstappen een kans gehad om de Nederlander te verslaan. De snelste auto was volgens Russell namelijk die van Mercedes.

Russell begon vanaf P2 aan de race, maar kende een dramatische start. Zowel teamgenoot Lewis Hamilton als concurrent Sergio Perez waren na de eerste ronde al voorbij de Brit, waarna Mercedes besloot hem op de harde band te zetten en voor een eenstopper te gaan. Dit bleek geen succesvolle keuze, want de soft en medium strategie van Verstappen en Perez bleek succesvoller. Russell kwam in de slotfase niet dichterbij Perez en besloot naar binnen te gaan voor de snelste ronde, die hij ook pakte.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner: 'Red Bull een goedkoop doelwit voor denigrerende opmerkingen van Sky Sports'

Russell

Na afloop van de race zegt Russell dat hij niet meteen wil kijken naar foute beslissingen van Mercedes, dat tweede en vierde werd met Hamilton en Russell in Mexico. "Het is makkelijk om achteraf te zeggen dat het slecht was. We wisten na een aantal pitstops van anderen dat we naar de hards moesten. In het begin moest ik mijn banden managen. Ik dacht dat Checo wat verder terug zou zakken, maar dat gebeurde niet echt. Ik gleed over het asfalt en dat maakte het moeilijk."

Red Bull

Toch heeft Russell stiekem wel het gevoel dat hij Red Bull had kunnen uitdagen als hij dezelfde strategie als Verstappen had gehad. Sterker nog: volgens Russell had Mercedes de snelste auto in Mexico. "Ik denk dat we dit weekend de snelste auto hadden. Als we dezelfde strategie hadden gehanteerd als Red Bull dan hadden we kunnen winnen. Ik denk niet dat we nog voor Red Bull gaan eindigen dit seizoen, maar we hopen wel nog Ferrari te verslaan."