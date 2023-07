Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Hongarije

Remy Ramjiawan

Zondag 16 juli 2023 17:59

Over een week zullen de startlichten in Boedapest gaan doven voor de Grand Prix van Hongarije. De Formule 1 maakt zich op voor ronde twaalf van het wereldkampioenschap, dat aan komend weekend op de Hungaroring zal plaatsvinden.

Na de race op Silverstone heeft Max Verstappen zijn voorsprong in de stand weten te vergroten naar 99 punten. Nummer twee Sergio Pérez moet daardoor niet naar boven in het klassement kijken, hij moet vooral Fernando Alonso in de gaten houden. De Spanjaard heeft momenteel slechts 19 punten achterstand en met de huidige vorm van Pérez, kan dat nog interessant worden. Dat is het voor Red Bull Racing in het constructeursklassement overigens nog niet. Daar leidt het team met 411 punten en Mercedes staat op P2 met 203 punten. Aston Martin was aan het begin van het jaar nog het tweede team, maar staat met 181 punten op de derde plek.



Hungaroring

De eerste officiële Grand Prix van Hongarije werd in 1986 op de Hungaroring gehouden. Nelson Piquet was de eerste winnaar van de race in Hongarije. De Hungaroring is 4,381 kilometer lang en de race zal bestaan uit zeventig rondjes. Lewis Hamilton heeft nog altijd het baanrecord in handen met een 1:16.627 (2020). De baan wordt vaak omschreven als 'Monaco zonder muren', maar ook de term 'Mickey Mouse-baantje' komt vaak voor als het over Hongarije gaat. Dat heeft alles te maken met de smalle baan, waar maar weinig ruimte voor een foutje is.

Experiment kwalificatieformat

Aankomend weekend gaat de sport experimenteren met het kwalificatieformat. De drie sessies blijven hetzelfde, maar Pirelli schrijft wel de banden voor, voor elke sessie. Dat betekent dat de coureurs in Q1 gebruik moeten maken van de harde banden, in Q2 zijn dat de medium banden en in de top-tien kwalificatie worden de gebruikelijke rode banden ingezet. De sport wil hierdoor het aantal setjes banden dat Pirelli meeneemt verminderen. Zo zal er door de opzet slechts 11 setjes banden worden gebruikt over het hele weekend, in plaats van de 13 setjes die normaal gesproken worden meegenomen.

Voorlopige weersverwachting

De eerste weersverwachting van de race in Hongarije laat een aantal regenbuien zien. Zo wordt het warm, maar broeierig volgens Weather.com. Op vrijdag zal het kwik tot aan 29 graden Celsius stijgen en is er 72 procent kans op neerslag en dan hangt er ook nog een onweerswolk in de buurt. Datzelfde geldt voor zaterdag, al is de neerslagkans dan iets gedaald, namelijk naar 52 procent. Voor de Grand Prix van Hongarije worden er vooral in de ochtend wat regenbuien verwacht en met zo'n 30 graden Celsius is het volop zomers.

De voorlopige weersverwachting voor de Grand Prix van Hongarije laat weer een aantal regenbuien en zelfs onweer zien.🇭🇺 #f1 #formula1 #formule1 #HungarianGP pic.twitter.com/d33F4LSCx7 — GPFans NL (@GPFansNL) July 16, 2023

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

1. Red Bull Racing 411 punten 2. Mercedes 203 punten 3. Aston Martin 181 punten 4. Ferrari 157 punten 5. McLaren 59 punten 6. Alpine 47 punten 9. Haas 11 punten 8. Williams 11 punten 9. Alfa Romeo 9 punten 10. AlphaTauri 2 punten

Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Aankomende vrijdag om 13:30 uur wordt het raceweekend in Boedapest afgetrapt met de eerste vrije training. De tweede training zal vervolgens om 17:00 uur van start gaan. Op zaterdag wordt de derde en tevens laatste training om 12:30 uur verreden en om 16:00 uur staat de kwalificatie op het programma. Zondag om 15:00 uur zullen vervolgens de startlichten van de Hungaroring doven, voor de Grand Prix van Hongarije.

Vrijdag 21 juli

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 22 juli

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 23 juli

15:00 uur: race