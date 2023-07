Jan Bolscher

Christian Horner voelt niets voor het idee van Lewis Hamilton om een specifieke datum aan te wijzen waarop de Formule 1-teams mogen beginnen met de ontwikkeling van de auto voor het komende jaar. Volgens de Red Bull Racing-teambaas zou dit niet te controleren zijn.

Red Bull Racing is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Na tien races heeft het Oostenrijkse volkslied tien keer geklonken en qua pure performance lijkt de concurrentie nog altijd een paar stappen achter te lopen. Dit terwijl de renstal uit Milton Keynes vanwege het constructeurskampioenschap in 2022 en het overschrijden van het budgetplafond in 2021 aanzienlijk minder tijd in de windtunnel door mag brengen dan de overige teams.

Kwestie van fine tunen

Volgens Horner heeft Red Bull Racing het geluk dat er voorafgaand aan dit seizoen geen grote problemen opgelost moesten worden aan de auto ten opzichte van afgelopen jaar. Het was een kwestie van fine tunen volgens de Brit, en daarnaast zou de concurrentie niet de stap hebben gezet die men had verwacht. Ook is Red Bull Racing zuinig met het introduceren van updates: "We moeten heel voorzichtig zijn met wat we de windtunnel insturen. Het belangrijkste is dat we het jaar begonnen zijn met een competitieve auto. Als we problemen uit vorig jaar op hadden moeten lossen, was dat een ramp geweest", citeert Motorsport-Magazin.

Startdatum

Vanwege het competitieve pakket van Red Bull Racing dit jaar, kan de focus vrij vroeg in het seizoen naar 2024 verschoven worden, waardoor de renstal ook daar mogelijk een voorsprong ten opzichte van de rest heeft. Een voordeel dat het meest competitieve team vaker heeft in de Formule 1. Lewis Hamilton stelde recent iets voor om dit tegen te gaan. Er zou een datum moeten komen waarop de teams mogen beginnen met het ontwikkelen van de auto voor het volgende jaar, bijvoorbeeld één augustus. Op deze manier zou geen van de teams dit voordeel nog hebben.

Horner voelt hier niets voor: "Lewis spreekt duidelijk uit persoonlijke ervaring. Dat zou ontzettend moeilijk te controleren zijn", klinkt het. "Hoe moet je dan in hemelsnaam zeggen: 'Nou, het is 1 augustus. Laten we beginnen.' Hoe ga je voorkomen dat mensen eerder aan de auto gaan werken, of er zelfs over na gaan denken? De Formule 1 heeft al een handicapsysteem waarmee de windtunneltijd wordt beperkt."