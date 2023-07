Lars Leeftink en Jan Bolscher

Zondag 9 juli 2023 19:09 - Laatste update: 20:08

Sergio Pérez moest dankzij een matige zaterdag aan de bak tijdens de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Vanaf P15 knokte hij zich terug naar P6, maar het gat naar teamgenoot Max Verstappen is nu bijna honderd punten. Achteraf keek hij naar zichzelf, maar ook naar Esteban Ocon, de safety car en Red Bull Racing.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, zag Pérez dat hij zowel door Ocon als door de timing van zijn pitstop en de safety car tegen werd gewerkt. "Ik kwam goed weg, maar daarna werd ik van de baan geduwd door Ocon. Daardoor verloor ik plekken in plaats van dat ik plekken won. Het maakte het herstel lastiger en ik moest mijn banden meer gebruiken. Ik kwam vervolgens drie rondjes voor de safety car naar binnen en dat was slecht getimed. We hebben alles gegeven en gedaan wat we konden."

Lastig inhalen

Volgens Pérez was het lastig om uit de slipstream en de vieze lucht van de andere auto's te komen en zo plekken goed te maken. "Het was lastig om vooruit te komen. Zeker aan het einde, als iedereen dezelfde bandenleeftijd heeft, is het lastig om plekken te winnen. Volgen door bochten met hoge snelheid is erg lastig. Het maakt het lastiger en als je wilt volgen verlies je downforce. Als we wat meer geluk hadden gehad, waren we wat hoger geëindigd."

Probleem en toekomst bij Red Bull

Kan Pérez uitleggen waar hij problemen mee heeft op zaterdag? "Ik ben wat gevoeliger geworden voor de auto tijdens de laatste paar races, zeker op zaterdag als er weinig benzine in de auto zit. We gaan daar vanaf morgen aan werken in de simulator met het team. We hebben wat ideeën, maar de tijd die we hebben wat details uitwerken betreft is niet groot. We hebben een sterke zaterdag nodig. Het positieve is dat er snelheid is op zondag, waar de punten worden uitgedeeld. We moeten het gewoon oplossen en een probleemloos weekend hebben, want de snelheid is daar." Over zijn toekomst maakt Pérez zich geen zorgen. "Het hele team staat achter mij, ze weten wat ik kan doen en ze steunen mij."