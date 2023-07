Jeen Grievink

Zondag 9 juli 2023 15:33 - Laatste update: 15:45

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië nog maar eens ondervonden dat hij niet erg geliefd is bij de Britse fans. Toen de Red Bull-coureur voorbij de tribunes reed tijdens de parade lap, werd hij uitgejoeld door de aanwezige fans. Lando Norris zag het gebeuren tijdens een interview en haakte er direct op in.

Tijdens de zogenoemde Drivers Parade maken coureurs voorafgaand aan de race een ronde over het circuit om naar de fans te zwaaien. Deze traditie vond zojuist ook plaats op het circuit van Silverstone en uiteraard maakte ook Verstappen zijn ronde langs de tribunes. Het werd voor hem echter een stuk minder plezierig dan voor de andere rijders. Verstappen werd geconfronteerd met boegeroep en werd uitgejoeld door het publiek. Norris stond op de baan een interview te geven aan Formula 1, toen Verstappen achter hem langs reed en hij hoorde dat de Nederlander werd bespot.

Artikel gaat verder onder video

Norris springt in de bres voor Verstappen

Norris zag dat Verstappen achter hem langs reed, draaide zich om en stak al lachend zijn duim op naar de Red Bull-coureur. Vervolgens hoorde hij hoe het publiek op een negatieve manier tekeer richting richting de Limburger. "We houden niet van het boegeroep", zo reageerde de interviewer direct. Norris beaamde dat en riep het publiek op om te stoppen. "Nee, geen boegeluiden alsjeblieft", zo klonk het uit de mond van de McLaren-coureur, die tegenover het publiek benadrukte dat Verstappen een prima gozer is. "Max is een leuke jongen", aldus de Brit.

In de daaropvolgende beelden lijkt het boegeroep ook door Verstappen te zijn gehoord. Enigszins schouderophalend lijkt hij er kort over te praten met de bestuurder van de auto waarmee hij de parade lap deed. De afkeer van de fans jegens Verstappen is met name aangewakkerd in de periode dat de Nederlander hard vocht met Lewis Hamilton om het wereldkampioenschap.