Jan Bolscher

Maandag 3 juli 2023 13:44

Kevin Magnussen heeft gesuggereerd dat het incident tussen hemzelf en Nyck de Vries tijdens de Grand Prix van Oostenrijk laat zien dat de Nederlander "in een wanhopige situatie" verkeert en wellicht "aan het racen is voor zijn toekomst."

Magnussen en De Vries kwamen elkaar in Canada ook al tegen op het asfalt, toen het duo elkaar het vuur aan de schenen legde in bocht één en twee. Na de sprint over het rechte stuk richting bocht drie, blokkeerde De Vries bij het aanremmen waardoor beide coureurs de uitloopstrook op moesten. De twee deden het na afloop beiden af als race-incident. Met name Magnussen is geen onbekende als het gaat om een beetje ellenbogenwerk van tijd tot tijd, en De Vries werd over het algemeen juist geprezen om het feit dat hij wat agressie toonde.

In Oostenrijk was het opnieuw raak tussen de twee. Magnussen probeerde voorbij te gaan aan De Vries in bocht vier, maar kwam ruimte te kort bij de exit. De stewards besloten dat er geen verder onderzoek naar het voorval nodig was, maar de Nederlander ging wel voor een ander moment op de bon. De stewards waren van mening dat de AlphaTauri-coureur zijn Deense collega in bocht zes te weinig ruimte liet, waardoor hij met zijn Haas naast de baan raakte. Het leverde De Vries tevens zijn eerste twee strafpunten op zijn superlicentie op.

Magnussen en De Vries

Een terechte beslissing volgens Magnussen, zo klinkt het na afloop: "Hij heeft een straf gekregen, toch? Hij duwde me eraf, maar ik denk dat hij aan het racen is voor zijn toekomst. Misschien zit hij een beetje in een wanhopige situatie dus wat kan ik erover zeggen. Hij heeft een straf gekregen, het is wat het is." De Vries werd als vijftiende afgevlagd, maar uiteindelijk als zeventiende gekwalificeerd vanwege een tijdstraf na afloop van de race. Magnussen eindigde op P17.

De Vries vertelde op zijn beurt over het incident: "Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Dit is racen en de stewards bepalen daarover. Gelukkig kon ik een groot genoeg gat opbouwen, zodat het geen impact had. Blijkbaar vinden we elkaar leuk en blijven we elkaar opzoeken", klonk het met een knipoog.