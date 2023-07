Redactie

Maandag 3 juli 2023 11:55

De Formule 1 is begonnen aan de eerste Europese double header van het jaar, wat betekent dat de hele karavaan van Oostenrijk direct doorreist naar Groot-Brittannië. Aankomend weekend staat namelijk de Grand Prix van Silverstone op het programma.

Het tweeluik werd afgelopen weekend afgetrapt op de Red Bull Ring in Spielberg, waar Max Verstappen in zowel de sprintrace als de Grand Prix oppermachtig was. De Red Bull Racing-coureur breidde voor het toeziend oog van zijn Orange Army zijn voorsprong in het wereldkampioenschap opnieuw verder uit. Aankomend weekend is het de beurt aan de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar Lewis Hamilton de gevierde man zal zijn. Net als in de Oostenrijkse Alpen, ligt er echter ook in Silverstone regen op de loer.

Weerbericht raceweekend Silverstone

Volgens de huidige weersvoorspellingen begint het weekend aangenaam met een maximale temperatuur van 25 graden Celsius op vrijdag. De kans op neerslag is dan slechts acht procent. Op zaterdag, de dag van de kwalificatie, neemt dit echter toe tot 71 procent. De maximale temperatuur ligt dan één graad lager. Vervolgens neemt dit percentage op zondag weer af tot 49 procent kans op regen, met een maximale temperatuur van 21 graden Celsius.