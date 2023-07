Jan Bolscher

Maandag 3 juli 2023 08:59 - Laatste update: 09:18

Max Verstappen heeft de simulaties op basis van de voorgestelde 2026-reglementen bekeken, en dat stemt hem weinig hoopvol. De tweevoudig wereldkampioen sluit zich dan ook met klem aan bij zijn teambaas, die afgelopen week al de noodklok luidde.

De Formule 1 introduceert voorafgaand aan het seizoen van 2026 nieuwe reglementen omtrent de motoren binnen de sport. Hierbij wordt de focus gelegd op meer elektrisch vermogen en het gebruik van duurzame brandstoffen. Ook gaat de huidige verbrandingsmotor, die zeer complex en duur is om te ontwikkelen, in zijn huidige hoedanigheid overboord. Deze nieuwe reglementen hebben er onder andere voor gezorgd dat Audi zich vanaf 2026 op de grid meldt en dat Honda heeft besloten toch te blijven, maar niet iedereen staat te springen om de boel op de schop te nemen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner sprak afgelopen week zijn zorgen uit over de plannen, omdat hij vreest dat bijvoorbeeld de "kolossale batterijen" die nodig zijn om de plannen te realiseren, een negatief effect op de auto's zullen hebben.

Strijd om de beste verbrandingsmotor

Verstappen deelt die zorgen: "Ik heb het daar met het team over gehad en ik heb de data ook al gezien op de simulator", laat hij optekenen in Oostenrijk. "Ik vind het er verschrikkelijk uitzien. Als je vol gas gaat op het rechte stuk in Monza moet je, ik weet het niet precies, vier- of vijfhonderd meter voor het einde van het rechte stuk terugschakelen omdat dat sneller zou zijn. Ik denk niet dat dat de juiste weg is. Monza is [in deze context] natuurlijk één van de ergste circuits, maar mijn probleem is dat het ernaar uitziet dat het een strijd gaat worden om wie de beste ICE [verbrandingsmotor] heeft. Wie de krachtigste motor heeft zal het grootste voordeel hebben. Ik denk niet dat dát de insteek van de Formule 1 moet zijn, want dan ontketen je opnieuw een ontwikkelingsoorlog. En het zal behoorlijk duur worden om hier en daar wat paardenkracht te vinden."

2026 niet ver weg

De tweevoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik denk dat het omgedraaid zou moeten zijn. De auto's zullen ook minder drag hebben, waardoor het zelfs nog moeilijker wordt om in te halen op het rechte stuk. Daarnaast heb je de actieve aerodynamica, die je zelf niet kan controleren. Het zal... Ik weet het niet, het systeem zal het voor je controleren. Als je achter iemand zit heb je misschien iets meer aan de voor- of achterkant nodig. Dat soort dingen. Als het systeem dat voor jou gaat controleren, ik denk niet dat dat de weg vooruit is. Daarnaast loopt het gewicht weer verder op. Dus ja, we moeten hier serieus naar kijken want 2026 is niet zo heel ver weg. En op dit moment ziet het er wat mij betreft heel slecht uit voor zover ik kan kan zien qua getallen en de data. Het is niet iets waar ik op dit moment warm voor draai."