Remy Ramjiawan

Zondag 2 juli 2023 18:18 - Laatste update: 20:21

De 28-jarige Nyck de Vries kijkt terug op een solide race in Oostenrijk, waarbij hij uiteindelijk als vijftiende werd afgevlagd. Hoewel er geen punten zijn verdiend, wist de Nederlander voor teamgenoot Yuki Tsunoda te eindigen.

De voormalig Formule E-kampioen mocht zondagmiddag vanaf P20 starten, maar koos ervoor om een start vanuit de pitstraat uit te voeren. Daardoor kon AlphaTauri diverse onderdelen wijzigen en de strategie werkte tot een bepaald punt. De Vries kwam uiteindelijk binnen voor zijn eerste pitstop en slechts een paar ronden daarna viel de VSC. Het was allemaal wat ongelukkig getimed en door een onderonsje met Kevin Magnussen kreeg De Vries ook nog een vijf seconden-straf aan zijn broek.

Solide wedstrijd

Ondanks de moeilijkheden wist de Nederlander als vijftiende over de streep te komen en daardoor voor zijn teamgenoot te eindigen. "Ik denk dat het een solide wedstrijd was. Dit was het maximale haalbare vanuit onze positie. Het was een wedstrijd die om de pace ging en met veel bandendegradatie. In het begin kon je daar juist het verschil maken, als je vroeg binnenkwam dan", zo vertelt hij bij Viaplay. De VSC was wat ongelukkig getimed voor De Vries, maar achteraf kijkt hij terug op een solide race. "De eerste VSC kwam net niet helemaal goed getimed voor ons, maar desalniettemin was het een solide wedstrijd. Uiteindelijk komen we met de auto gewoon wat tekort."

Onderonsje met Magnussen

Net als in Canada had De Vries het ook in Spielberg met Magnussen aan de stok en ditmaal kreeg de Nederlander een straf voor het van de baan duwen van zijn collega uit Denemarken. "Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Dit is racen en de stewards bepalen daarover. Gelukkig kon ik een groot genoeg gat opbouwen, zodat het geen impact had. Blijkbaar vinden we elkaar leuk en blijven we elkaar opzoeken", aldus De Vries over de knokpartij met Magnussen.