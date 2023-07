Jan Bolscher

Zondag 2 juli 2023 16:41 - Laatste update: 16:43

Sergio Pérez is in Oostenrijk na een knappe inhaalrace als derde over de streep gekomen. Een prima resultaat, gezien de vijftiende startplaats van de Red Bull Racing-coureur.

Pérez vond zijn Waterloo op vrijdag in Q2 nadat hij drie keer zijn rondetijd geschrapt zag worden vanwege het overschrijden van de baanlimieten. De 33-jarige routinier werd zodoende wederom verdoemd tot een inhaalrace, maar deed dat in Spielberg zeker niet onaardig. De coureur met startnummer 11 wist zich in hoog tempo een weg door het veld te vechten en na een zinderend gevecht met Carlos Sainz de derde plaats uit het vuur te slepen.

Goede comeback

"Ik ben ontzettend blij", vertelt Pérez na afloop. "Het was een heel moeilijk weekend voor mij, persoonlijk en fysiek. Op donderdag was ik ziek, dus het was niet makkelijk. Ik had hoge koorts en heb niet geslapen. We hebben goed herstelwerk geleverd en het team had een hele sterke strategie."

Over het gevecht met Sainz, vertelt hij: "Het was heel hard, maar eerlijk. Het is altijd leuk om tegen hem te racen. Ferrari was erg sterk vandaag, ze hadden hele goede tractie. Al met al was het een goede comeback. Ik heb een wat mindere periode gehad, dus hopelijk kunnen we nu consistent blijven."