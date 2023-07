Brian Van Hinthum

Zondag 2 juli 2023 15:48 - Laatste update: 15:49

Het overlijden van Dilano van 't Hoff op zaterdag heeft in de hele motorsportwereld diepe indruk gemaakt. Op zondag werd er een minuut stilte gehouden om de overleden coureur te eren en na afloop van dat mooie moment schiet Tom Coronel behoorlijk vol in de uitzending van Viaplay.

Op het natte Spa-Francorchamps kwam de achttienjarige coureur zaterdag in een enorme klapper van een crash terecht, nadat hij op Kemmel Straight spinde en vervolgens door één van de achtervolgers nog eens via de zijkant geraakt werd. In totaal waren er vier coureur betrokken bij de crash. De televisie-uitzending liet geen beelden zien van de harde klapper en het leek meteen foute boel. Hulptroepen waren snel op de plaats van het ongeval, maar het duurde lang voor er uitsluitsel kwam over de situatie van met name de jonge Nederlander. Allereerst werd de Lamborghini Super Trofeo-race van later die dag uitgesteld, terwijl later de McLaren Trophy-race op Spa ook werd afgelast. Na lang wachten kwam uiteindelijk toch het noodlottige nieuws via een statement van de FRECA naar buiten: Van 't Hoff is op achttienjarige leeftijd overleden.

Tranen bij Coronel

Op zondag werd er door de Formule 1 stilgestaan bij het overlijden van de jonge coureur en na afloop van de minuut stilte schiet Coronel vol in de studio van Viaplay. "Ik ken racefamilies en dan maak je dat mee. Mijn zoon racet zelf nu. Dat kan je niet begrijpen. Dat gaat niet", vertelt de analist met de tranen in zijn ogen. "Dan denk je na. Is dit het? Ga ik mijn zoontje dit toelaten? Dat soort dingetjes. Paulien [Zwart-Coronel, vrouw van Coronel, red.] die zit in Portugal en belde mij gister al. Dan merk je wel dat je nadenkt als ouders zijnde of je je zoon dit überhaupt wel toelaat. Maar dat is ook weer die verslaving. Je kan er niks aan doen. Dit kan je niet stoppen."

Van der Garde sluit zich aan

De coureur krijgt bijval van collega Giedo van der Garde. "Dit is ook racen. Dat gebeurt helaas. Het is een gevaarlijke sport. Die discussie die jij gister had met Paulien, die had ik dus ook met mijn vrouw. Moeten we de kleine, die nu vier jaar is en een beetje aan het karten is, dat wel toelaten? Maar het is inderdaad die verslaving. Het is een bepaalde adrenaline." Coronel schetst ten slotte de situatie nog eens. "Wat gebeurd is daar in Spa-Francorchamps: geen zicht, in de regen. Ze zijn losgelaten achter de safety car voor nog twee rondes. Dan rij je daar naar boven toe. De eerste heeft zicht, de tweede heeft een beetje zicht. De tweede die crashte. Dan is er gewoon niks meer. Als je jong bent, ben je heel eager. Dan laat je dat gewoon gaan."