Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 21:20

Max Verstappen en Sergio Pérez beleefden de nodige hachelijke momenten tijdens de openingsfase in Oostenrijk op de natte Red Bull Ring. Het liep allemaal ternauwernood goed af voor de Red Bull-coureurs. Verstappen verklaart na afloop zijn woede, waarbij hij de crash van Dilano van 't Hoff eerder op de dag in het achterhoofd had zitten.

De start van de Grand Prix van Oostenrijk op de natte Red Bull Ring wist een hoop spektakel te bieden. Pérez kwam het beste van de lijn, zag zijn kans schoon en zette de aanval in op Verstappen. De Mexicaanse coureur kwam echter slecht uit bocht één, terwijl de Nederlander juist wél tractie vond en dus via de rechterkant voorbij wilde gaan aan zijn teammaat. Daar wilde Pérez niks van weten en hij gooide genadeloos de deur dicht, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond.

Artikel gaat verder onder video

Hele grote klapper

Na zijn korte reactie vlak na de race, gaat de wereldkampioen bij Viaplay wat dieper in op de situatie. "Ik had natuurlijk geen goede start. Ik had heel veel wheelspin op de één of andere manier toen ik de koppeling losliet. Dan verwacht je dat iemand aan probeert te vallen, dat is natuurlijk allemaal prima. Daarna positioneerde ik me natuurlijk goed na het uitkomen van de eerste bocht. Dan heb je de run na bocht drie. Vervolgens is er geen autoruimte meer en moet ik vol over het gras. Dat had natuurlijk echt een hele grote klapper kunnen zijn als ik de auto daar niet onder controle kan houden. Op dat moment was ik natuurlijk best wel boos, omdat ik niet wist waarom dat dat was."

Crash van Van 't Hoff

Het tweetal zocht elkaar meteen na de race op om het hele gedoe uit te praten. "Na de wedstrijd vraag je aan hem wat er aan de hand was en hij zei dat hij mij niet zag aan de binnenkant. Dan moet je hem op zijn woord vertrouwen dat dat zo is. Uiteindelijk had ik hem in bocht drie te pakken. Van daaruit kon ik mijn eigen wedstrijd rijden. Dan zie je dat de wedstrijd heel goed is." Verstappen geeft toe bij zijn moment met Pérez ook aan de fatale crash van Van 't Hoff in België gedacht te hebben. "Op dat moment was ik boos, natuurlijk. Als je spint, terwijl je ziet wat er nog aankomt... We weten wat er vandaag is gebeurd. Dan is dat zeker niet oké. Je moet hem op zijn woord vertrouwen, natuurlijk.