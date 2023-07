Jan Bolscher

Zaterdag 1 juli 2023 17:19 - Laatste update: 17:28

Max Verstappen heeft de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Nederlander moest in de openingsfase afrekenen met teammaat Sergio Pérez, maar verreed hierna een foutloze rit richting de finish.

De Red Bull Racing-coureur ving de race over 100 kilometer aan vanaf pole position, waarbij hij werd geflankeerd door Pérez. De Mexicaan opende direct bij het uitgaan van de vijf rode lampen de aanval op zijn collega. De twee gingen met het nodige ellenbogenwerk door de eerste paar bochten, waarbij Verstappen noodgedwongen wat moest uitwijken over het natte gras. Over de boordradio ging het er verhit aan toe: "Hij duwde mij eraf!", klonk het. Pérez op zijn beurt riep richting zijn team: "Wat is er mis met Max?"

Reactie Verstappen

Na afloop van de sprintrace gingen de twee direct het gesprek met elkaar aan, waarna Verstappen kalm voor de camera verscheen: "De start was niet ideaal, ik had wat wielspin", klinkt het. "Na ronde één, toen we de leiding weer terug hadden, ging het goed. Ik was vooral de banden aan het managen omdat je weet dat als het niet meer gaat regenen, 24 ronden heel wat is op intermediates. Ze hielden het vol. In de laatste vijf ronden waren slicks aanzienlijk sneller, maar we lagen zo ver voor dat het niet logisch was om naar binnen te komen."

Over het moment met Pérez in de openingsfase, vertelt Verstappen: "Het was een riskant moment bij het uitkomen van bocht één. Als je het gras opgedwongen wordt is het natuurlijk heel glibberig, maar we hielden de auto onder controle en vanaf dat punt hebben we onze eigen race weer verreden.