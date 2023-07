Jan Bolscher

Zondag 2 juli 2023 11:38

Max Verstappen is van mening dat er een andere oplossing moet komen voor het aangeven van de baanlimieten in Oostenrijk, al is de tweevoudig wereldkampioen zich ervan bewust dat het circuit niet zomaar op de schop genomen kan worden.

De baanlimieten spelen in Oostenrijk traditiegetrouw een grote rol tijdens het raceweekend. Op de Red Bull Ring worden deze baanlimieten aangeven doormiddel van witte lijnen, maar door de layout van het circuit - een snelle baan met meerdere hogesnelheidsbochten - is het voor de coureurs niet zo makkelijk als het wellicht lijkt om binnen deze lijntjes te kleuren. Zo werden er tijdens de kwalificatie op vrijdag maar liefst 47 rondentijden afgepakt vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Artikel gaat verder onder video

Lastige situatie

"Ik denk dat het voor iedereen gewoon heel lastig is", vertelt Verstappen tegenover Viaplay. "Natuurlijk kan je zeggen: het is voor iedereen hetzelfde. Tuurlijk is dat zo, maar het blijkt voor iedereen heel lastig te zijn en ik denk dat niet wij pannenkoeken zijn. Vroeger was de kerbstone de limiet en die voel je tenminste. Daar zitten van die stappen in en dan voel je de vibratie dus dan weet je of je erop zit of niet", klinkt het.

Gravel naast de baan

De Nederlander vervolgt: "Uiteindelijk moeten we met een wat makkelijkere oplossing komen, maar het probleem op deze baan is natuurlijk ook dat ze alles doen: MotoGP, GT, enzovoort. Voor ons is het prima als je dat doet [gravel naast de baan leggen], maar voor de MotoGP vinden ze dat bijvoorbeeld gevaarlijk en dat snap ik natuurlijk ook. Voor de baan zelf is het natuurlijk ook niet mogelijk om alleen voor de Formule 1 gravel neer te leggen en dan weer weg te halen voor de MotoGP. Dat kost heel veel geld."