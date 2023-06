Brian Van Hinthum

Vrijdag 16 juni 2023 21:49

De eerste vrije training liep vrijdagavond in het water door een probleem met de camera's rondom het circuit. Met name op het internet kreeg de FIA ervan langs en heerste er onduidelijk onder de fans. Sky Sports-commentator David Croft legt uit waarom de schuld juist niet bij de FIA ligt en er logisch gehandeld werd.

De eerste vrije training in Canada op het Circuit Gilles Villeneuve werd niet wat de fans en teams ervan hadden gehoopt. Nadat de sessie gewoon onder normale omstandigheden aanving, was het Pierre Gasly die vroeg zijn auto stil moest zetten, waardoor de rode vlag gezwaaid werd. Die rode vlag-situatie werd echter de rest van de sessie niet meer opgelost, want men kampte in Canada met technische problemen. De race control kon niet beschikken over de gewenste camerabeelden, waardoor de wedstrijdleiding dus de veiligheid in de sessie niet kon waarborgen.

Artikel gaat verder onder video

Veiligheid niet gewaarborgd

Op het internet heerste er veel onduidelijkheid en klonken er ook kritische woorden richting de FIA. Niet helemaal terecht, meent Croft. Hij legt uit wat er precies aan de hand was en waarom er niet gereden kon worden. "Het probleem met de CCTV [het cameratoezicht rondom het hele circuit, red.] was dat als er bijvoorbeeld de medische auto het circuit op moest, hij door verschillende bochten gaat en hij dan uiteindelijk na één bocht compleet zou verdwijnen. Dan zou je hem niet kunnen zien met een vertraging van vijftien seconden. De dekking was dus niet live en in echte tijd", vertelt hij op Sky Sports.

Niet de schuld van de FIA

Croft vervolgt: "Je kunt niet zomaar auto's de baan op sturen als je ze telkens vijftien seconden niet kunt zien door de CCTV. Dat is waarom ze de rode vlag moesten zwaaien. Ze konden het niet op tijd oplossen en nu is het afwachten of ze het met veel haast op tijd gerepareerd krijgen voor de verlengde VT2-sessie." Hij legt ook uit waarom de FIA geen kritiek verdient. "Het is niet per se een FIA-probleem. Het is niet de fout van de FIA dat dit gebeurd is. De lokale promotor en de organisatie zijn verantwoordelijk voor de CCTV-camera's en het onderhoud daarvan. Dat zijn de mensen die het nu proberen op te lossen. Ze verloren de auto's op een bepaald deel van het circuit voor vijftien seconden. Dan kun je wegens veiligheidsredenen gewoon niet racen."