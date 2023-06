Verstappen pakt met overmacht pole in Barcelona na verrassende kwalificatie

Remy Ramjiawan

Zaterdag 3 juni 2023 17:13 - Laatste update: 19:07

Max Verstappen wist zich zaterdagmiddag op het Circuit de Barcelona-Catalunya te verzekeren van de pole position. Met een 1:12.272 was hij uiteindelijk sneller dan Carlos Sainz die de tweede tijd wist te rijden. Lando Norris was de verrassende nummer drie en de Brit kwam uiteindelijk zo'n vijf tienden tekort op de tijd van de Nederlander.

De derde vrije training in Barcelona liet al zien dat het weer een grote rol kon gaan spelen. Die sessie begon namelijk droog, maar halverwege de training ging het toch even druppelen. Die buien waren ook voorspeld voor de kwalificatie, maar enkele minuten voordat de sessie van start ging, was de kans op neerslag nog maar 30 procent. Vanaf dit seizoen heeft het circuit weer de oude lay-out toegepast en daardoor moesten de coureurs rekening houden met meer bandenslijtage en dan vooral aan de linkerkant van de auto.

Artikel gaat verder onder video

Q1: Worstelende coureurs door weersomstandigheden

Hoewel het nog aan het lichtjes druppelen was aan het begin van de kwalificatie, kwamen alle coureurs met de rode band de baan op. Yuki Tsunoda was de eerste die de grindbak had gevonden in bocht 11 en daardoor een vlak kantje op zijn banden had overgehouden. Toch was het niet heftig genoeg om nieuwe banden op te halen. Vooral in de derde sector lag er nog wat water op de baan en diverse coureurs, waaronder George Russell, moesten moeite doen om de bolides op de baan te houden. Op het moment dat Nico HĆ¼lkenberg de snelste tijd met een 1:14.006 op de klok had gezet, viel de rode vlag. Nyck de Vries had namelijk een spin, maar ook Valtteri Bottas ging even in de rondte. Fernando Alonso schoot ook nog even van de baan en het was tekenend voor de verraderlijke omstandigheden. De Spanjaard zou aan dat momentje nog schade aan zijn vloer overhouden. Vanwege het vele grind op de baan, koos de wedstrijdleiding voor de rode vlag.

It's slippy out there! šŸ‘€



The red flag was due to gravel being dragged back onto the track by the drivers who went off#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/kx1cYLieoK — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Na de korte onderbreking ging de sessie weer door en Zhou Guanyu stond als eerste klaar bij het stoplicht. De eerste tijden begonnen ook op het bord te verschijnen en Verstappen wist met een 1:13.660 de snelste tijd te rijden. Achter hem op dat moment lag verrassend genoeg Oscar Piastri op slechts 76 duizendsten van een seconde. Daar weer achter stond Lewis Hamilton. De Vries verloor voor de tweede keer zijn wagen in bocht 11 en ditmaal vroeg hij zich via de boordradio af wat hij daar nu precies verkeerd deed. Een rondje later kreeg hij het wel voor elkaar, want met een 1:14.372 sprong hij naar de zevende tijd. Met nog vijf minuten te gaan stond Charles Leclerc nog op P17 en hij gaf aan dat de achterbanden niet optimaal waren en hij moest zich nog veilig rijden. Dat gold ook voor PĆ©rez die op dat moment ook in de gevarenzone stond, maar hij wist met de hakken over de sloot door te stoten naar Q2. Toen de vlag was gevallen waren er nog een aantal die zich in de top vijftien moesten rijden. Het lukte Leclerc uiteindelijk niet want de Monegask bleef hangen op P19. Ook Bottas, Magnussen, Albon en Sargeant bleven achter in Q1.

Q2: PĆ©rez blundert in Barcelona

Verstappen vatte direct de koe bij de horens aan in het begin van Q2. De Nederlander ging als eerst de baan op, voor teamgenoot PĆ©rez en thuisheld Sainz. De regerend kampioen zette een 1:12.760 op de klok en dat gebeurde onder een goedkeurend knikje van vader Jos Verstappen. PĆ©rez was op dat moment maar liefst 0.854 langzamer, maar ook Sainz kwam een seconde tekort. Hamilton was ook snel onderweg, want met een eerste paarse sector was hij op weg naar een goede tijd. Toch brak de zevenvoudig kampioen zijn ronde af, want hij had een flink overstuur-momentje in die ronde. Even later kon Hamilton het wel aan elkaar knopen en met een 1:12.999 was hij op dat moment de nummer twee.

Contact between Russell and Hamilton during the final stages of Q2! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JgQJmXphe5 — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Met nog vijf minuten op de klok gingen de tweede runs beginnen. Norris, Piastri, De Vries, Tsunoda en HĆ¼lkenberg stonden op dat moment in de gevarenzone. PĆ©rez zorgde wederom voor wat teleurgestelde gezichten aan de pitmuur van Red Bull. De Mexicaan was aan het aanzetten in zijn snelle ronde, maar gleed door naar de grindbak. Uiteindelijk kon hij zijn weg vervolgen, maar tot op heden was het een rommelige sessie voor Checo. De zwart-wit geblokte vlag hing uit en het zou nog pijnlijker worden voor PĆ©rez. De Mexicaan kon zich wel verbeteren, maar reed de 11e tijd en dus bleef hij hangen in Q2. Russell kon zich niet verbeteren en achteraf bleek dat hij op het rechte stuk nog tegen teamgenoot Hamilton was aangereden. Dat onderonsje hadden de stewards ook genoteerd. De andere afvallers waren uiteindelijk Zhou, De Vries en Tsunoda.

Top tien-kwalificatie

Piastri was in Q3 als eerst de baan opgereden en zette een 1:13.772 neer als snelste tijd. Daar schoot Ocon direct onderdoor, maar Verstappen was ook bezig met paarse sectoren en met een 1:12.272 deelde hij direct een klap aan de concurrentie uit. Hamilton kon weliswaar naar de tweede plek klimmen, maar wel op een achterstand van 0.924 tienden van een seconde. Norris stond na zijn eerste run op P3 en met Piastri die eerder ook al de snelheid liet zien, kunnen de McLaren's misschien wel verrassen dit weekend. Sainz had alles uit zijn auto geperst en kon niet verder komen dan de voorlopige vijfde plek. Alonso had nog geen tijd op het bord staan en liet het uiteindelijk afhangen van Ć©Ć©n run en ondertussen klom HĆ¼lkenberg naar de derde plek.

Verstappen is on it! šŸ‘Š Currently P1 with a 1:12:272



Hamilton and Norris sit behind with just 5 minutes to go...#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/XLg6FBr1Ce — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

De laatste twee minuten waren aangebroken en Verstappen wilde als laatste de baan oprijden, maar die eer ging uiteindelijk naar Hamilton toe. Alonso had dan eindelijk zijn eerste rondje gereden in Q3, maar met een 1:13.507 kwam hij niet verder dan P9. Sainz kon zichzelf verbeteren en sprong op iets meer dan vier tienden van een seconde naar plek twee en Norris heeft zichzelf beloond door de derde tijd te rijden. Uiteindelijk was het eerste rondje van Verstappen goed genoeg om zondagmiddag vanaf pole position te starten.