close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli after his win in Canada

Antonelli zat Verstappen op de hielen in slotfase: "Had nog twee à drie ronden nodig"

Kimi Antonelli after his win in Canada — Foto: © IMAGO

Antonelli zat Verstappen op de hielen in slotfase: "Had nog twee à drie ronden nodig"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Kampioenschapsleider Kimi Antonelli weet de derde plek in Oostenrijk over de streep te trekken. De Italiaan kon in de slotfase nog aansluiten bij Max Verstappen, maar vond geen weg erlangs.

De klassementsleider vertrok zondagmiddag vanaf P4 en werkte zich tijdens de race naar voren. In de slotfase lag de jongeling op P3 en kwam Verstappen in zicht. De RB22 van de Nederlander was echter niet in te halen en Antonelli moest uiteindelijk genoegen nemen met P3.

Antonelli had nog een paar ronden extra nodig

In de openingsfase was Antonelli zoekende en maakte hij diverse tracklimits. "Ik was iets te enthousiast in de openingsronden. Ik reed daar niet echt goed en maakte gewoon te veel fouten. Ik verloor bijna drie à vier seconden door de fouten en had problemen met de remmen", legt hij na afloop uit bij David Coulthard. Na de pitstop kwam het goede gevoel echter terug: "Na de pitstop ging ik even in de reset en toen was de pace erg sterk. Het is jammer dat ik wat later op het feestje verscheen." Het gevecht met Verstappen was uiteindelijk ook genieten voor Antonelli, al had hij nog wel een paar rondjes extra gewild: "Met twee à drie ronden langer was het nog erg leuk geworden."

Gerelateerd

Kimi Antonelli Grand Prix van Oostenrijk

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf

Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf

  • 3 uur geleden
  • 12
Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"

Russell wijst naar gedoe rondom gele vlaggen: "Zodra je het weet, is het vrij duidelijk"

  • Vandaag 13:06
  • 6
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

  • 2 uur geleden
  • 3
Verstappen als tweede over de streep op Red Bull Ring: "Een hele goede race voor ons"

Verstappen als tweede over de streep op Red Bull Ring: "Een hele goede race voor ons"

  • 2 uur geleden
  • 4
Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

  • 2 uur geleden
  • 4
Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

  • Gisteren 20:44
  • 8

Net binnen

18:46
Hamilton schrok van tempo Verstappen: 'Zij hebben gigantische stap gezet'
18:28
Stand Formule 1: Verstappen loopt in, Hamilton verliest positie na GP Oostenrijk
18:16
Mercedes kent groot drinkprobleem in snikheet Oostenrijk: 'Ik heb een beetje dorst'
17:59
Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in Oostenrijk
17:45
Verstappen rook zege en wijst naar strategie: 'We hadden agressiever moeten zijn'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan" Red Bull Racing

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

2 uur geleden 3
Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk Samenvatting GP Oostenrijk

Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

2 uur geleden 4
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee" Max Verstappen

Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"

Vandaag 11:59 3
Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team" Max Verstappen

Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"

Vandaag 10:41 2
Ontdek het op Google Play
x