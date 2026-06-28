Antonelli zat Verstappen op de hielen in slotfase: "Had nog twee à drie ronden nodig"
Antonelli zat Verstappen op de hielen in slotfase: "Had nog twee à drie ronden nodig"Maak ons je Google-favoriet
Kampioenschapsleider Kimi Antonelli weet de derde plek in Oostenrijk over de streep te trekken. De Italiaan kon in de slotfase nog aansluiten bij Max Verstappen, maar vond geen weg erlangs.
De klassementsleider vertrok zondagmiddag vanaf P4 en werkte zich tijdens de race naar voren. In de slotfase lag de jongeling op P3 en kwam Verstappen in zicht. De RB22 van de Nederlander was echter niet in te halen en Antonelli moest uiteindelijk genoegen nemen met P3.
Antonelli had nog een paar ronden extra nodig
In de openingsfase was Antonelli zoekende en maakte hij diverse tracklimits. "Ik was iets te enthousiast in de openingsronden. Ik reed daar niet echt goed en maakte gewoon te veel fouten. Ik verloor bijna drie à vier seconden door de fouten en had problemen met de remmen", legt hij na afloop uit bij David Coulthard. Na de pitstop kwam het goede gevoel echter terug: "Na de pitstop ging ik even in de reset en toen was de pace erg sterk. Het is jammer dat ik wat later op het feestje verscheen." Het gevecht met Verstappen was uiteindelijk ook genieten voor Antonelli, al had hij nog wel een paar rondjes extra gewild: "Met twee à drie ronden langer was het nog erg leuk geworden."
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