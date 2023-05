Lars Leeftink

Zondag 28 mei 2023 21:41 - Laatste update: 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen schreef vandaag voor de tweede keer in zijn carrière de Grand Prix van Monaco op zijn naam door Fernando Alonso en Esteban Ocon met ruime afstand achter zich te laten. Verder was het internet lovend over de race en Verstappen zelf en namen we de stand bij de coureurs en constructeurs door na de race in Monaco. Ook bespraken we de reden achter de voorkeur van Lewis Hamilton voor een pole position van Fernando Alonso. Dit is de GPFans Recap van 28 mei.

Verstappen domineert Grand Prix Monaco en boekt vierde zege van 2023

Max Verstappen begon de Grand Prix van Monaco zondag vanaf P1 en zou deze positie niet weggeven. De Nederlander won met meer dan twintig seconden voorsprong op Fernando Alonso. Esteban Ocon werd knap derde, voor Lewis Hamilton en George Russell. Nyck de Vries kwam op P12 terecht en scoorde geen punten. De samenvatting lezen? Klik hier!

Stand in beide kampioenschappen

Bij de coureurs was het Verstappen die dankzij zijn eigen zege en het puntenloze weekend van zijn grootste concurrent nu bijna veertig punten voorsprong op de rest van het veld. Bij de constructeurs sloeg Red Bull samen met vijf andere teams toe. Vier teams bleven puntloos in Monaco. Stand bij de coureurs zien? Klik hier! Stand bij de constructeurs zien? Klik hier!

"Hamilton gunde Alonso pole omdat hij hoopte op een verrassing"

Max Verstappen en Fernando Alonso maakten er in de slotfase van de kwalificatie in Monaco een spektakel van. Het duo ging allebei voor de pole tijd en uiteindelijk was het Verstappen met een minimaal verschil, die de snelste tijd wist te rijden. Lewis Hamilton had liever de Spanjaard gezien die er met de pole position vandoor ging en dat had niet zozeer met Verstappen te maken, de Brit hoopte simpelweg op een verrassing, zo stelt GPFans-reporter Jan Bolscher. Meer lezen? Klik hier!

De horeca in Monaco: hoe zijn de prijzen voor een biertje of een pizza in het prinsendom?

De Grand Prix van Monaco is op dit moment in volle gang en ook naast het circuit in het dwergstaatje valt er natuurlijk genoeg te beleven. Ook de horecaondernemers ruiken natuurlijk hun kansen schoon en ontvangen vele gasten op de terrassen en in de restaurants. Maar wat betaal je nu eigenlijk voor een biertje of maaltijd? We zochten het uit. Meer lezen? Klik hier!

Zo reageert Twitter op de regenachtige Grand Prix van Monaco: "Masterclass van Max!"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Monaco op zijn naam weten te zetten en kroonde zich daarmee ook tot coureur die de meeste overwinningen ooit heeft gescoord voor Red Bull Racing. Het leverde op social media dan ook een stortvloed aan lovende berichten op voor de Nederlander. Meer lezen? Klik hier!