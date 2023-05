Brian Van Hinthum

Zondag 28 mei 2023 08:30

De Grand Prix van Monaco is op dit moment in volle gang en ook naast het circuit in het dwergstaatje valt er natuurlijk genoeg te beleven. Ook de horecaondernemers ruiken natuurlijk hun kansen schoon en ontvangen vele gasten op de terrassen en in de restaurants. Maar wat betaal je nu eigenlijk voor een biertje of maaltijd? We zochten het uit.

Monaco staat natuurlijk bekend om de grote rijkdom en de vele miljonairs die wonen in het kleine dwergstaatje, dat op Vaticaanstad na als het kleinste land ter wereld te boek staat. Dit weekend strijkt natuurlijk het wereldwijde Formule 1-circus neer in de havenstad van Monte Carlo en ook de horeca ruikt natuurlijk zijn kansen schoon om dit weekend mee te profiteren van de vele fans die richting het land komen. Het leven in Monaco is natuurlijk op zichzelf al vrij duur. Zo betaal je voor een simpel mandje boodschappen al snel zeventig tot tachtig euro. Ook de Formule 1-fans die een hapje en drankje in Monte Carlo willen doen worden niet per se gespaard.

Artikel gaat verder onder video

Biertje of watertje

We gingen op onderzoek uit en bekeken de prijzenlijsten bij een aantal restaurants en terrassen. Het is natuurlijk lekker om in het warme weer van rond de 25 graden Celsius een verkoelend drankje te drinken, maar echt dronken ga je jezelf niet snel drinken zonder goedgevulde portemonnee. Voor een biertje betaal je op de terrassen al snel rond de zeven a acht euro, terwijl sommige exclusievere bars het nog bonter maken met prijzen boven de twaalf euro. Ook aan de vele kleine kraampjes die er staan betaal je als snel vijf tot zes euro voor een blikje bier. Ook qua non-alcoholische versnaperingen kan je op sommige terrassen al snel acht euro betalen voor een colaatje, al beginnen de minimumprijzen rond de vijf euro. Een flesje water aan een kraampje kost rond de 3,50.

Pizza of lunchpakket?

Wat betreft het eten kan je al helemaal beter zorgen dat je even goed op de kaart kijkt voor je ergens gaat zitten om wat te bestellen. Bij veel van de restaurants liggen de prijzen voor de meest simpele gerechten doorgaans boven de twintig piek. Een simpele pizza margherita kost op sommige plekken waar we langsgekomen zijn zelfs 27 euro, terwijl we cheeseburgers van 21,50 langs hebben zien komen. Als je wat verder buiten het centrum loopt, zakken de prijzen uiteraard wel weer wat. Het zijn weliswaar geen Miami-achtige prijzen, maar mocht je een keer de race in Monaco willen bezoeken: neem de portemonnee mee of zorg dat je een lunchpakketje meeneemt richting het circuit.