Lars Leeftink

Zaterdag 27 mei 2023 21:42 - Laatste update: 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was de dag waarop Max Verstappen na een spannende kwalificatie pole position veroverde voor de Grand Prix van Monaco, kreeg Charles Leclerc drie plekken gridstraf waardoor hij van P3 naar P6 ging, kreeg ook Lewis Hamilton een boete en kon het internet geen genoeg krijgen van de kwalificatie en vooral Q3. Dit is de GPFans Recap van 27 mei.

Verstappen pakt sensationele eerste pole position in Monaco na zinderende kwalificatie

Max Verstappen veroverde zaterdag tijdens de kwalificatie pole position voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco. De Nederlander versloeg Fernando Alonso en Charles Leclerc. Nyck de Vries werd twaalfde, terwijl Leclerc na de kwalificatie ook nog een gridstraf kreeg. De samenvatting van de kwalificatie lezen? Klik hier! Samenvatting van de derde vrije training lezen? Klik hier!

FIA deelt drie plaatsen gridstraf uit aan Leclerc na incident met Norris in Monaco

Charles Leclerc heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor het hinderen van Lando Norris tijdens Q3 in Monaco. Leclerc gaat daardoor van P3 naar P6, waardoor Esteban Ocon zondag vanaf P3 gaat starten. De FIA wijst echter niet Leclerc, maar Ferrari aan als schuldige. Meer lezen? Klik hier!

Internet reageert op spectaculair kwalificatieduel Verstappen en Alonso

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco zou wel eens de meest spectaculaire van dit seizoen kunnen zijn. Max Verstappen versloeg Fernando Alonso maar nipt en veroverde zo pole position. Charles Leclerc moest het in eigen land doen met P3. Meer lezen? Klik hier!

Norris van mening dat Leclerc straf terecht krijgt: 'Teamradio focuste zich op Verstappen'

Lando Norris was voordat de straf door de FIA al uitgedeeld werd van mening dat Charles Leclerc een straf moest krijgen nadat hij tijdens Q3 langzamer ging rijden in de tunnel van het circuit in Monaco, waardoor de McLaren-coureur gedwongen werd om uit te wijken. Volgens Norris lag het niet aan Leclerc, maar aan de teamradio dat er een gevaarlijke situatie ontstond. Meer lezen? Klik hier!

FIA bestraft snelheidsovertredingen van Hamilton, Zhou en Sargeant

Lewis Hamilton, Logan Sargeant en Zhou Guanyu konden zich tijdens de derde vrije training niet aan de snelheidslimiet in de pitstraat houden. Het zijn slechts kleine vergrijpen, maar de FIA voert een lik op stuk-beleid uit als het gaat om de veiligheid in de pitstraat en dus volgen er boetes voor hun teams. Meer lezen? Klik hier!