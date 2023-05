Verstappen pakt sensationele eerste pole position in Monaco na zinderende kwalificatie

Remy Ramjiawan

Zaterdag 27 mei 2023 17:15

Max Verstappen was zaterdagmiddag in Monaco de snelste man met een 1:11.365 in een zinderende kwalificatie en mag daardoor de race aanvangen vanaf pole position. Fernando Alonso zat er dichtbij, maar kwam niet verder dan de tweede plek en Charles Leclerc moet het doen met P3.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco wordt gezien als de belangrijkste kwalificatie van het jaar. Zo is er tijdens de race maar weinig ruimte voor een inhaalpoging en dus kan de uitslag van de kwalificatie allesbepalend zijn. Daarvoor heeft Verstappen dus goede zaken gedaan voor de race op zondag, die wordt verreden over 78 ronden.

Q1: Te gretige Pérez vindt zijn waterloo in eerste bocht

De eerste kwalificatiesessie werd afgetrapt onder aangename omstandigheden. Het zonnetje was volop aanwezig en het kwik tikte de 24 graden Celsius aan. Met het hele veld op de baan was het in Q1 vooral even zoeken naar een vrij plekje. De eerste tijden kwamen op het bord te staan en Lando Norris en Oscar Piastri stonden na vijf minuten op P1 en P2, maar het was Sergio Pérez die de eerste grote fout maakte in Monaco. De Mexicaan kwam te hard in de eerste bocht aan en knalde tegen de tecpro barriers aan en schreef daarmee zijn RB19 af. De rode vlag werd daarom gezwaaid om de bolide van de Mexicaan van het circuit af te halen en om de barrière te herstellen.

Sergio Pérez

Na zo'n tien minuten herstelwerkzaamheden ging het stoplicht weer op groen. Het duo van Ferrari had wat communicatie problemen want Leclerc kwam achter Sainz de baan op en dat was van tevoren niet afgesproken, zo was te horen uit de boordradio van de Monegask. Na de hervatting stond Alexander Albon kortstondig bovenaan, totdat Verstappen die plek met een 1:13.038 overnam. Eventjes later was het Alonso die de koppositie weer overnam en de Spanjaard was de eerste coureur die de 1:12 wist aan te tikken in de kwalificatie.

In Q1 gaat het echter vooral om de afvallers en Hamilton stond met nog zes minuten te gaan op P17, maar in zijn snelle ronde kon hij de W14 op P12 zetten. Verstappen was ondertussen weer wat sneller gegaan en pakte de koppositie weer over, na één ronden de banden te hebben gekoeld. Yuki Tsunoda wist een huzarenstukje af te leveren door naar de eerste plek te springen, maar na een paar minuten was het Verstappen die dat plekje weer over wist te nemen.

In de slotfase van de eerste sessie stond Hamilton wederom op het randje van de gevarenzone en de Brit moest gaan stampen om zichzelf veilig te rijden en kwam uiteindelijk als zevende over de streep. Leclerc was opnieuw niet blij met zijn teamgenoot, want bij het uitkomen van het zwembad had hij toch wel wat last van de Spanjaard die voor hem ruimte probeerde te maken. De Vries heeft zichzelf ook een goede dienst bewezen door de vijftiende plek te pakken en op die manier door te gaan naar Q2. Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu en Pérez bleven uiteindelijk hangen in Q1.

Q2: Alpine imponeert

Verstappen stond voor Q2 als eerste klaar bij het stoplicht, om op die manier zo snel mogelijk een zogeheten banker lap neer te kunnen zetten. Met een 1:12.038 was de Nederlander op dat moment het snelst en achter hem voormalig teamgenoot Pierre Gasly op slechts één tiende en daar weer achter Alonso. Teamgenoot Stroll had het nog niet voor elkaar, want na zijn eerste snelle ronde stond hij op P13. Opvallend was dat Alpine er in de beginfase van Q2 erg goed bij zat. Want Gasly had de derde tijd gereden en teamgenoot Ocon stond met nog zeven minuten te gaan op P4 en had nog een kleine touché met de muur. Het duo van Ferrari stond in slagvolgorde achter elkaar op P5 en P6.

Met nog vijf minuten op de klok gingen de tweede runs van start. Russell was op dat moment teruggevallen naar P11 en dus moest hij nog aan bak om door te stoten naar Q3. De focus ging erop en met een 1:12.151 sprong hij naar de voorlopige derde tijd. Teamgenoot Hamilton klaagde over de boordradio over een probleem aan de rechterkant van zijn auto en hij moest er ook nog even voor gaan zitten, want de Brit had op dat moment de elfde tijd op de klok staan. Norris onderstuurde even later tegen de muur aan en koos ervoor om direct terug te keren naar de pitbox. Verstappen liet op dat moment een 1:11.908 te noteren en van Stroll werd bekend dat hij het verplichte weegbrug-momentje miste en daar zou de wedstrijdleiding zich nog over gaan buigen. Toen de vlag was gevallen waren het Piastri, De Vries, Albon, Stroll en Bottas die achterbleven in Q2.

Top tien-kwalificatie

De missie voor Verstappen was duidelijk, zo snel mogelijk de baan opgaan om maar een rondje op het bord te hebben staan. Ook in Q3 stond de Nederlander als eerste klaar bij het stoplicht. Na het eerste rondje had hij een 1:12.102 laten noteren, maar Alonso was degene die de snelste tijd in handen had met een 1:11.706. Sainz kwam slechts 29 duizendsten tekort op de tijd van zijn landgenoot en Leclerc sloot aan op P3 op slechts 53 duizendsten van Alonso. Verstappen werd daardoor teruggeduwd naar P4 en Alonso liet over de boordradio weten dat hij "aan het stampen was als een beest". Ook Russell klom voor Verstappen en later bleek dat de Nederlander simpelweg met meer brandstof aan het rondrijden was.

De laatste vijf minuten waren aangebroken en de tweede runs gingen van start. Verstappen was nog altijd op de baan en wist zijn tijd te verbeteren naar een 1:11.654 en had daarmee de voorlopige pole position in handen, op gebruikte rode banden. Maar Ocon was de grote opvaller, want hij sprong met een 1:11.553 ineens naar de poletijd. Er was echter nog wel tijd voor de concurrentie om er nog een rondje uit te persen. Thuisheld Leclerc was daarna één tiende sneller dan de Fransman, maar Alonso haalde daar weer 22 duizendsten vanaf en de Spanjaard stond weer bovenaan. Verstappen was ook weer op de baan terug te vinden en met een 1:11.365 is hij de man die vanaf pole position mag gaan starten.