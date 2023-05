Lars Leeftink

Zaterdag 27 mei 2023 19:34 - Laatste update: 19:41

Lando Norris zegt dat Charles Leclerc een straf moet krijgen nadat hij tijdens Q3 langzamer ging rijden in de tunnel van het circuit in Monaco, waardoor de McLaren-coureur gedwongen werd om uit te wijken. Volgens Norris lag het niet aan Leclerc, maar aan de teamradio dat er een gevaarlijke situatie ontstond.

Norris was bezig aan een goede ronde toen hij probeerde zich zo hoog mogelijk te kwalificeren in een spannende sessie, waarin Max Verstappen uiteindelijk een fenomenale ronde noteerde die hem pole position opleverde. De Nederlander versloeg Fernando Alonso en Leclerc. Norris reed tijdens deze Q3 door de tunnel toen hij Leclerc tegen bleek te komen. De Monegask was bezig met het verminderen van snelheid toen Norris naderde. Dit zorgde ervoor dat Norris moest uitwijken en zijn snelle ronde als sneeuw voor de zon verdween.

Norris over Ferrari

Tegenover aanwezige media, waaronder GPFans, liet de Brit zich uit over het incident. "Het is lastig hier, maar het verpeste wel mijn ronde. Ik denk dat hij deed wat hij kon, maar als je naar de boardradio van het team luistert wordt hem alleen vertelt over de ronde van Verstappen. Ze gaven hem live updates in plaats van zich te focussen op wie er achter hem reed. Dat snap ik niet helemaal. Het is wat het is."

Norris over Leclerc

In een ander interview met Sky Sports is Norris echter wel duidelijk: volgens de Brit moet Leclerc een gridstraf krijgen of zelfs gediskwalificeerd worden. "Een penalty voor hem, misschien diskwalificatie of zoiets? Hij blokkeerde me. Zo simpel is het. Er is één regel die luidt: niet vertragen in het midden van de tunnel, en dat deed hij. Maar het is niet aan mij." Momenteel is zowel Norris als Leclerc en de rest van de F1-wereld in afwachting van de uitspraak van de FIA.

