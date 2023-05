Lars Leeftink

Zaterdag 27 mei 2023

De spectaculaire pole position van Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco is mede te danken aan een andere strategie die Red Bull Racing besloot te proberen. Dit zegt Christian Horner, teambaas van Red Bull.

Verstappen zag in eerste instantie in Q3 Charles Leclerc na P1 gaan, iets wat het publiek fantastisch vond. Daarna ging Fernando Alonso echter weer over de Monegask heen. Vervolgens was het wachten op Verstappen, die op het allerlaatste moment nog bezig was met een rondje dankzij die andere strategie. Het bleek het beslissende rondje te zijn, want de Nederlander troefde Alonso met 0.084 af. Zeker de derde sector van Verstappen was beslissend.

Andere strategie Verstappen

In gesprek met Viaplay liet Horner weten dat ze met het team besloten Verstappen een andere strategie uit te laten voeren. Een strategie die uiteindelijk bleek te werken. "We kozen voor een andere strategie waarbij we gingen voor twee rondjes koelen en daarna nog een push ronde, en dan een nog een laatste ronde op een nieuwe set banden. Max wist wat hij moest doen, en toen hij aankwam bij het zwembad, had hij een achterstand van twee tienden op Fernando's ronde. Hij vond tijd in de laatste sector, het was een geweldige, machtige prestatie. Ik denk dat één van zijn beste kwalificatiesessies is geweest."

Slotfase Q3

Horner kon niet als enige genieten van de laatste paar minuten van Q3. Ook het publiek in Monaco veerde op en genoot. In eerste instantie kon het thuispubliek juichen dankzij de tijd van Leclerc, maar even later gingen Alonso en Verstappen er nog overheen. Horner genoot ook van het publiek. "Je hoorde het publiek gek worden voor Charles. Daarna kwam Alonso, en op dat moment stonden wij vierde. Het gaat allemaal om die laatste ronde. Max is zo goed onder druk, en met zijn ervaring maakt hij op dit momenten echt het verschil."