Remy Ramjiawan

Zaterdag 27 mei 2023 14:19 - Laatste update: 14:22

Lewis Hamilton, Logan Sargeant en Zhou Guanyu konden zich tijdens de derde vrije training niet aan de snelheidslimiet in de pitstraat houden. Het zijn slechts kleine vergrijpen, maar de FIA voert een lik op stuk-beleid uit als het gaat om de veiligheid in de pitstraat en dus volgen er boetes voor hun teams.

De derde vrije training in Monaco zit erop en de laatste oefensessie werd afgesloten met de schuiver van Lewis Hamilton. De Brit zal hopen dat er niet te veel schade aan zijn bolide zal zijn, om straks tijdens de kwalificatie in actie te kunnen komen. In die laatste training was het Max Verstappen die uiteindelijk de snelste tijd wist te laten noteren. Teamgenoot Sergio Pérez kwam iets minder dan één tiende tekort op de tijd van de Nederlander en wist de tweede plek te pakken en Lance Stroll wist de derde tijd te rijden.

Overtredingen

In de pitstraat in Monaco geldt een snelheidslimiet van 60 kilometer per uur. Zhou was maar liefst vier keer te hard de pitstraat ingereden. De eerste keer kwam hij met een snelheid van 63 km/u over de streep, de tweede keer deed hij dat met 62,5 km/u, de derde keer was zijn snelheid 61,0 km/u en de laatste keer reed hij 60,2 km/u de pitstraat in. Alfa Romeo ontvangt daardoor vier boetes die in totaal 800 euro bedragen en dus zal het team daar niet wakker van liggen. Sargeant overtrad de snelheidslimiet tot twee keer toe en daar mag Williams 300 euro voor overmaken naar de FIA en ook Hamilton kon niet op tijd afremmen en met een snelheid van 65,5 km/u kwam hij over de streep. Mercedes moet daardoor 600 euro betalen voor de overtreding.