In de Formule 1 zijn er dit seizoen een stuk of zes coureurs met een aflopend contract die hoe dan ook alles op alles moeten zetten om in 2023 een nieuw contract voor volgend seizoen af te dwingen. Toch zijn er ook wat coureurs die een langdurig contract hebben en toch aan de bak moeten om hun team te overtuigen.

Daniel Ricciardo kan er sinds vorig seizoen over meepraten. De Australiër had nog contract voor 2023, maar McLaren nam vorig jaar toch afscheid van de ervaren coureur. Ook in het verre verleden waren er genoeg coureurs die teleurstellende resultaten kenden en uiteindelijk ondanks een langer contract na afloop van het seizoen zonder team zaten. Ook in 2023 zijn er genoeg coureurs waar dit scenario voor geldt.

Twee coureurs met een langer contract staan echt onder druk. Carlos Sainz is daar de meest bekende van. De Spanjaard is al jaren teamgenoot van Charles Leclerc, maar werd eigenlijk elk seizoen verslagen door de Monegask. Ook dit seizoen is zijn start niet fantastisch geweest en vormt de Spanjaard met Lance Stroll van de acht coureurs bij de topteams meestal de achterhoede. Sainz heeft nog contract tot eind 2024, maar de geruchten omtrent een contractverlenging van Leclerc worden hardnekkiger. Gezien de huidige geruchten omtrent Hamilton en gesprekken met Ferrari is de optelsom dan makkelijk: die is niet in het voordeel van Sainz. Als Ferrari inderdaad het duo Leclerc - Hamilton voor 2024 in gedachten heeft, is Sainz degene die dan plaats moet maken. Het enige wat Sainz kan doen, is tijdens de rest van het seizoen goed presteren.

Voor Nyck de Vries verloopt het debuut-seizoen niet fantastisch. De Nederlander wordt op zowel de zaterdag als zondag verslagen door Yuki Tsunoda, en niet zo'n beetje ook. De geruchten kwamen begin deze maand naar buiten dat De Vries tot de Grand Prix van Spanje zou krijgen om zijn prestaties te verbeteren, terwijl Daniel Ricciardo al klaar zou staan om de Nederlander te vervangen. Ook Liam Lawson en Ayumu Iwasa worden vaak genoemd, maar voor nu zit De Vries nog in het stoeltje en heeft hij zijn lot zelf in handen. De komende races zal de Nederlander, ondanks een meerjarig contract, aan de bak moeten wil hij het seizoen af mogen maken en ook in 2024 nog actie zijn in de Formule 1.

Tot slot een opvallende naam: Sergio Pérez. Ondanks alle prestaties van de Mexicaan in 2021, 2022 en 2023 zijn de geruchten over het scheiden van de wegen nooit echt weggeweest. Dit komt natuurlijk vooral omdat de coureurs zelf, de families van Pérez en Verstappen, maar ook de fans van beide coureurs al een paar keer met elkaar zijn gebotst. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco vorig jaar is dit, en daarmee ook de geruchten, toegenomen. De vraag is vooral of Red Bull om deze reden daadwerkelijk denkt aan het vervangen van de Mexicaan. De kans lijkt klein, aangezien Pérez tot nu toe goed presteert en doet wat Red Bull al die jaren zocht in en tweede coureur naast Verstappen. De uiteindelijke doelstelling van Pérez, wereldkampioen worden, zal het team echter wat minder bevallen.