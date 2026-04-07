De ingrijpende regelwijzigingen die de Formule 1 in 2026 hebben getroffen, hebben tot nu toe gemengde reacties opgeroepen bij zowel coureurs als fans. Lewis Hamilton omschreef het als het "beste racen" dat hij ooit in de koningsklasse heeft meegemaakt, terwijl Max Verstappen dreigt het wereldkampioenschap te verlaten als er geen veranderingen worden doorgevoerd.

We hebben bij de drie Grands Prix tot nu toe - Australië, China en Japan - een aanzienlijk groter aantal inhaalmanoeuvres gezien in vergelijking met de edities van 2025, en in elke race zijn er meerdere wisselingen van de leiding geweest. Maar desondanks daalden de kijkcijfers voor de wedstrijd op het Suzuka International Racing Course in veel Europese landen aanzienlijk ten opzichte van de race van 2025. Waar Australië en China iets positiever vielen, waarschijnlijk omdat fans nieuwsgierig waren naar de nieuwe bolides en het eerste sprintweekend van 2026, waren de kijkcijfers voor Japan dus tegenvallend.

Artikel gaat verder onder video

Kijkcijfers lijken overal te dalen, behalve in Italië

De Spaanse F1-zender DAZN zag een daling van 49 procent in kijkersaantallen ten opzichte van 2025. DAZN-commentator Antonio Lobato beweerde onlangs dat dit te wijten is aan de twee Spaanse coureurs Carlos Sainz en Fernando Alonso die achteraan op de grid strijden. Sainz belandde vorig jaar nog twee keer op het podium en Alonso is door de enorme problemen bij Aston Martin niet eens in het middenveld te vinden.

Het Franse Canal+ trok op de zondag van de Grand Prix van Japan 404.000 kijkers, een daling van 43 procent ten opzichte van vorig jaar. In Oostenrijk en Duitsland daalden de kijkcijfers respectievelijk met 36 procent en 21 procent.

In Italië was er echter een enorme toename in kijkersaantallen, met maar liefst 824.000 kijkers op Sky Sports Italia voor de derde F1-wedstrijd van het seizoen. Dat is een stijging van 36 procent ten opzichte van 2025, maar de Italianen hebben natuurlijk plotseling kampioenschapsleider Kimi Antonelli om te supporten.

Viaplay maakt helaas geen kijkcijfers bekend, maar de tegenvallende prestaties van Max Verstappen en de duidelijk afweer van fans tegen de nieuwe auto's kunnen erop duiden dat ook bij de streamingdienst allesbehalve groeit te zien is.

